BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 2026 MESAJI

‘Darıca’mız için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz’

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK'TAN 2026 MESAJI

30 Aralık 2025 Salı 12:21

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yayımladığı yeni yıl mesajında 2025 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2026 yılına ilişkin hedef ve temennilerini paylaştı. Başkan Bıyık, Darıca’nın her alanda gelişimi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm Darıcalıların yeni yılını kutladı. Başkan Muzaffer Bıyık mesajında, Darıca’nın ihtiyaçlarını önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “2025 yılı boyunca Darıca’mızın her mahallesine dokunan, insanı merkeze alan hizmetleri hayata geçirdik. Sosyal belediyecilikten altyapı yatırımlarına, çevre düzenlemelerinden kültür ve spor projelerine kadar birçok alanda ilçemizin yaşam kalitesini yükselten çalışmalar gerçekleştirdik. Her projemizi Darıca’nın bugününe olduğu kadar yarınına da katkı sunacak şekilde planladık.”

2026’DA HEDEFLERİMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ

Yeni yılın yeni hedefler ve güçlü bir vizyon anlamına geldiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, 2026 yılına ilişkin mesajında ise şu değerlendirmelerde bulundu: “2026 yılında da ortak akıl, istişare ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir Darıca için projelerimizi artıracak, hemşehrilerimizin beklenti ve taleplerini merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İlçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyen adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

YENİ YILIN HUZUR VE BEREKET GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda tüm Darıcalıların yeni yılını kutlayarak şu temennilerde bulundu: “Sevinçlerini ve üzüntülerini hep birlikte paylaştığımız 2025 yılını geride bırakarak, yeni umutlar ve daha aydınlık bir gelecek dileğiyle 2026 yılına giriyoruz. Bu vesileyle, 2026 yılının başta Darıcalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılda da Darıca’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”


(Erkan ERENLER)

