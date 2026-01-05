ASAYİŞ:
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çok sayıda kedi ve köpeğin kötü şartlarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 55 hayvanı kurtardı. Açlık ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen 38 köpek ve 17 kedi, bakımevine sevk edildi.

05 Ocak 2026 Pazartesi 17:09

 Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evden kötü kokular yayıldığı ve çok sayıda hayvanın uygunsuz şartlarda bakıldığı yönünde ihbarlar ulaştı. İhbarı değerlendiren Kaymakamlık koordinesinde; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste çalışma gerçekleştirdi.  
   
 Açlık ve bakımsızlık tespit edildi 
 Yasal izinlerin alınmasının ardından evde yapılan incelemede, hayvanların hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlendi. Uzun süredir ihmal edildikleri belirlenen, çevreyi de olumsuz etkileyen şartlarda tutulan 38 köpek ve 17 kediye el konuldu. Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, tedavileri ve bakımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. 
 Olayla ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandığı ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. 


İHA
