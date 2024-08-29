Kent Orkestrası Erenler'de sanat ve müzikseverlerle buluşacak

Erenler Belediyesi Kültür ve Sanat etkinliklerine devam ediyor. 7'den 70'e her kesime hitap eden programların gerçekleştiği Erenler'de bugün saat 20.30'da belediye hizmet binası bahçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası halk konseri sergileyecek. Program hakkında detayları paylaşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli hemşerilerimize yönelik etkinlik ve programlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 29 Ağustos Perşembe Günü saat: 20.30'da Belediye hizmet binamızın bahçesinde Kent Orkestrası ekibi birbirinden güzel parçalarını vatandaşlarımıza seslendirecek. Klasik eserlerin yanı sıra modern parçaların da yer alacağı konsere tüm sanat ve müziksever vatandaşlarımızı davet ediyor, Kent Orkestrasını hemşerilerimizin hizmetine sunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.