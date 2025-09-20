Avşa Adası'nda Gezilecek 17 Harika Yer Rehberi | 2026

Marmara Denizi’nin gözde tatil adalarından biri olan Avşa Adası, her köşesiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Avşa Adası’nda gezilecek yerler nereler? Peki,Gel, seni adım adım Avşa Adası'nın keşif rotasına çıkaralım...



Yiğitler Köyü

Merkeze yalnızca 2,5 km mesafedeki Yiğitler Köyü, Avşa’nın en sakin ve huzurlu bölgelerinden. Tarihî Rum evleri, dar sokakları ve doğal atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Köyde:

Mehmet Ağa Türbesi ve Ali Baba Türbesi görülebilecek önemli noktalar arasında.

Balık tutan köylülerle sohbet edebilir, köy pazarında organik ürünler alabilir, tarihî evlerin fotoğraflarını çekebilirsin.

Köyün sahilinde yer alan Yiğitler Plajı, kalabalıktan uzak deniz keyfi için birebir.



1. Hagios Georgios Manastırı

1. yüz yılda inşa edilen Hagios Georgios Manastırı, Avşa’nın en önemli tarihî yapılarından. Bir zamanlar papaz okulu olarak kullanılan bu manastırın bugün yalnızca kalıntıları kalsa da hâlâ büyüleyici bir atmosfere sahip.

Merkeze yalnızca 1,5 km mesafede, Manastır Koyu’nda yer alıyor.

İçine girilemese de dışarıdan fotoğraf çekebilir, tarihî dokusunu hissedebilirsin.



2. Altınkum Plajı

Adını altın sarısı ince kumlarından alan Altınkum Plajı, Avşa’nın en ünlü plajı.

Sığ ve dalgasız denizi sayesinde çocuklu aileler için çok uygun.

Sahil boyunca restoran, kafe ve beach club işletmeleri bulunuyor.

Plajın bir kısmı halka açık ve ücretsiz, bir kısmı ise ücretli işletmelere ait.



3. Çınar Koyu

Adını çevresindeki asırlık çınar ağaçlarından alan Çınar Koyu, Avşa’nın en büyük plajlarından biri.

Taşsız, yosunsuz deniziyle huzurlu bir atmosfer sunuyor.

İçerisinde hem ücretsiz halk plajı hem de Çınar Beach, Ayanya Beach gibi işletmeler bulunuyor.

Mangal, balık tutma ve doğa yürüyüşü için de ideal.



4. Karadut Plajı

Girişindeki karadut ağacıyla ünlü Karadut Plajı, sakinlik arayanlar için harika bir seçenek.

Yiğitler Köyü’ne yürüme mesafesinde.

Temiz ve genellikle sığ deniziyle öne çıkıyor.

Çevresinde Karadut Aile Çay Bahçesi ve Leyla’nın Yeri gibi işletmeler var.



5. Mavi Koy

Avşa’nın kuzeyinde yer alan Mavi Koy, turkuaz rengiyle ünlü.

Gün batımında eşsiz bir manzara sunuyor.

Ücretsiz giriş imkânı var, sahilinde kafe ve restoranlar bulunuyor.



6. Değirmenardı Mevki

Adını tarihî değirmeninden alan Değirmenardı, hem denize girilebilen hem de yürüyüş yapılabilen geniş bir sahil.

Akşam saatlerinde gün batımı manzarası büyüleyici.

Çevresinde kafeler, oteller ve lunapark bulunuyor.



7. Barlar Sokağı

Avşa’nın gece hayatı denince akla gelen ilk yer Barlar Sokağı.

Sahil boyunca sıralanmış barlarda DJ performansları ve canlı müzik sabaha kadar sürüyor.

Yaz akşamlarının en hareketli noktası.



8. Kadınlar Plajı

Avşa’da yalnızca kadınlara özel olan Kadınlar Plajı, doğayla iç içe huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Ücretsiz ancak WC, duş gibi imkânlar bulunmuyor.

Yiğitler Köyü’ne oldukça yakın.



9. Avşa Çarşısı

Araç trafiğine kapalı Avşa Çarşısı, akşam yürüyüşleri ve alışveriş için ideal.

Hediyelik eşyalar, kafeler ve restoranlarla dolu.

Yaz akşamlarında oldukça hareketli.



10. Manastır Koyu

Manastır; Adanın en sakin ve huzurlu koylarından biridir. Doğal yapısı bozulmamış, berrak denizi ile özellikle sessizlik arayanlar için ideal bir kaçış noktasıdır.



13. Tavşanlı Koyu

Tavşanlı Koyu; Adını kayalıkların üzerindeki tavşana benzeyen şekillerden alan bu koy, hem manzarası hem de sakin atmosferiyle ziyaret edilmesi gereken noktalardandır.



16. Bağlar ve Şarap Mahzenleri

Avşa, Türkiye’nin sayılı üzüm bağlarına sahip adalarından biridir. Ziyaretçiler, hem üzüm bağlarını gezebilir hem de Büyülübağ ve Bortaçina Şarap fabrikalarında yöresel şarapların tadına bakabilir.



Avşa Adası pansiyonları Özetle; Avşa Adası'nda ister kültürel izlerin peşinden git, ister sakin koylarda denize gir, ister gece hayatının tadını çıkar… Avşa Adası, her zevke hitap eden bir tatil deneyimi sunuyor.ucuz ve konforlu bir konaklama imkanı sunarken bölge konum olarak İstanbul’a ve çevre illere yakınlığıyla da kolay ulaşılabilir bir rota.

Valizinizi hazırlamadan önce bu Avşa Adası gezilecek yerler rehberimizi elinizin altında tutun ve keşif planını yapın. Çünkü Avşa’da gezilecek bu harika 17 yer şimdi seni bekliyor!

