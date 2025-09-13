GÜNDEM:
Türkiye’den Dünyaya Seyyar Tuvalet İhracatı: Sırbistan’a 300 Adet Mobil Tuvalet

Türkiye’nin sanayi merkezi İstanbul’da üretilen seyyar tuvaletler, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmeye devam ediyor. Polietilen hammaddeden üretilen tekli kabin mobil tuvaletler, dayanıklılığı, uzun ömürlü kullanımı ve kolay temizlenebilir yapısıyla öne çıkıyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi 00:20

Üretici firma, son olarak Sırbistan’a 300 adet demonte mobil tuvalet ihracatı gerçekleştirerek uluslararası pazardaki başarısını pekiştirdi. Demonte yapısı sayesinde lojistikte büyük kolaylık sağlayan ürünler, montaj sonrası hemen kullanıma hazır hale geliyor.

Çok Geniş Kullanım Alanı

Seyyar tuvaletler yalnızca inşaat sahalarında değil;

  • Büyük organizasyonlarda (festival, konser, fuar),
  • Askeri üslerde,
  • Santral inşaatlarında,
  • Çöl havzaları gibi zorlu coğrafyalarda,
  • Hatta kişisel kullanım alanlarında da tercih ediliyor.

Gebze’den başlayan üretim yolculuğu, bugün hem Türkiye’nin farklı projelerinde hem de yurt dışı pazarlarda büyüyerek devam ediyor. Firmanın hedefi, kaliteli ve güvenilir seyyar tuvalet çözümlerini daha fazla ülkeye ulaştırmak.

Daha fazla bilgi için: www.seyyar-tuvalet.info

