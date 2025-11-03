Nurullah Genç, kitap günlerinin kapanışında okurlarıyla buluştu

“EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”
Takdimin ardından söyleşi programına başlayan Şair-Yazar Nurullah Genç, edebiyat ve gündem üzerine, sevenleriyle sohbet etti. Programın sonrasında açıklamalarda bulunan Nurullah Genç, şunları dile getirdi; “Kitap günlerinin son günündeyiz. Başta belediye başkanımız Bünyamin Bey olmak üzere, emek veren herkese çok teşekkür ederiz. İlim öğrenmek, hüznü ve kederi giderir der İmam Şafi. Ömründe bir saat bile öğrenememenin acısını tatmayanlar, bir ömür cehaletin zilletiyle yutkunurlar der. Cehaletin zilletini ortadan kaldırabilmek için kitaba ve okumaya dair etkinlikler çokça karşımıza çıkıyor.
“KENDİLERİNE BİR YILLIK HEDEFLER KOYSUNLAR”
Kardeşlerimize buradan tavsiyelerde bulunalım sadece bunu bir etkinlik olarak düşünmesinler, kendilerine bir yıllık hedefler koysunlar. Çayırova Kitap Günleri’nden şu kadar kitap alacağım ve bir yıl içerisinde onları okuyacağım. Bilinçli olarak okuyacağım ve başkalarına anlatacağım diye. O zaman bu kitap günleri çok verimli hale gelir. Çok güzel şeyler ortaya çıkar ve çocuklarımızı iyi yetiştirmiş oluruz.”
(Erkan ERENLER)