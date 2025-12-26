İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık, vatandaşlara lokma ikramında bulundu

Darıca Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde vatandaşlara lokma dağıttı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Destebaşı Camii’nde vatandaşlara lokma ikramında bulunarak kandillerini kutladı.

Başkan Bıyık, vatandaşlara lokma ikramında bulundu

26 Aralık 2025 Cuma 11:31

 Darıca Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandili’nde de vatandaşlarla buluştu. Regaip Kandili özel programı, Emek Mahallesi’nde bulunan Destebaşı Camii’nde idrak edilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kandil programı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek lokma ikramında bulundu.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Darıcalılarla kandilin bereketini paylaşan ve kandillerini tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekerek “Mübarek Regaip Kandili vesilesiyle hemşehrilerimizle bir arada olmak, lokma ikramında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu mübarek gecenin; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sene-i Devriye programlarıyla geçmişler yad ediliyor Sene-i Devriye programlarıyla geçmişler yad ediliyor
Kitap Kahvelere 2025’te 91 bin ziyaret Kitap Kahvelere 2025’te 91 bin ziyaret
KAYAPINAR MESİRE ALANI DİLOVASI’NA NEFES OLACAK KAYAPINAR MESİRE ALANI DİLOVASI’NA NEFES OLACAK
Çayırova’da ‘Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi’ programı başladı Çayırova’da ‘Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık...
Diliskelesi Sahil Projesinde Tarihi Adım Diliskelesi Sahil Projesinde Tarihi Adım
Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı seferberliği Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı seferberliği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sene-i Devriye programlarıyla geçmişler yad...
Çayırova Belediyesi, düzenlediği ‘Sene-i Devriye’ programlarıyla birlikte, hayatını kaybetmiş ilçe...

Haberi Oku