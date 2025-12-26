Başkan Bıyık, vatandaşlara lokma ikramında bulundu

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN
Darıcalılarla kandilin bereketini paylaşan ve kandillerini tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekerek “Mübarek Regaip Kandili vesilesiyle hemşehrilerimizle bir arada olmak, lokma ikramında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu mübarek gecenin; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
(Erkan ERENLER)