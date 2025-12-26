Başkan Bıyık, vatandaşlara lokma ikramında bulundu

Darıca Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde vatandaşlara lokma dağıttı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Destebaşı Camii’nde vatandaşlara lokma ikramında bulunarak kandillerini kutladı.

Darıca Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandili’nde de vatandaşlarla buluştu. Regaip Kandili özel programı, Emek Mahallesi’nde bulunan Destebaşı Camii’nde idrak edilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kandil programı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek lokma ikramında bulundu.

BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Darıcalılarla kandilin bereketini paylaşan ve kandillerini tebrik eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekerek “Mübarek Regaip Kandili vesilesiyle hemşehrilerimizle bir arada olmak, lokma ikramında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Bu mübarek gecenin; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili’ni gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.





