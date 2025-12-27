ASAYİŞ:
Zabıtadan balıkçı teknelerine yılbaşı denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Marina’da bulunan balıkçı teknelerine yönelik yılbaşı öncesinde çevre ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 10:40

 EĞLENCE MEKÂNLARINDA TİTİZ DENETİM

Yılbaşı öncesinde artan yoğunluk nedeniyle yapılan denetimlerde, halk sağlığının korunması ve çevresel düzenin sağlanması hedeflendi. Zabıta ekipleri, saha taraması yaparak teknelerde faaliyet gösteren işletmeleri tek tek kontrol etti. Gerçekleştirilen incelemelerde hijyen koşulları, çevre temizliği ve gerekli ruhsatlar detaylı şekilde incelendi.

 

İKİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN ORTAK ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri rutin denetimlerini yılbaşı öncesinde sıklaştırdı. Özellikle eğlence mekânları ve marketlerde gerçekleşen denetimler, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ortak yürütüldü.

 

ÖNCELİK VATANDAŞIN SAĞLIĞI

Yılbaşı öncesi eğlence mekânları ve marketlerde de denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri; ürünlerin tazeliğini, son kullanma tarihlerini, fiyat etiketlerini ve işletmelerin genel hijyen koşullarını titizlikle inceledi. Vatandaşların sağlığını ve konforunu önceleyen ekipler, gerekli uyarı ve kontrolleri yerinde yaptı.


(Erkan ERENLER)

