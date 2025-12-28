GENEL:
Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü ve güvenli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Eğitim Kampüsü Tramvay Durağı üstgeçidinde bakım onarım çalışması yapan ekipler, yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan kısımları sökerek, yerine yeni merdiven basamakları monte etti.

28 Aralık 2025 Pazar 10:57

 MERDİVENLERDE TADİLAT ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesi Eğitim Kampüsü Tramvay Durağı üstgeçidini elden geçirdi. Üstgeçitte tespit edilen yapısal sorunları gidermek için çalışma yapan ekipler, eskiyen ve kırılan merdivenlerde tadilat ve tamirat çalışması yaptı.

 

ULAŞIM ALTYAPISI İYİLEŞTİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları vatandaşların güvenliğini artırmakla birlikte kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Başlatılan çalışma sürecinde, yaya geçiş güvenliği için geçici önlemler alınarak vatandaşların mağdur olmaması sağlandı.


(Erkan ERENLER)

