Körfez Mimar Sinan’da 28 sokak elden geçiyor

ALTYAPI BİTTİ, ÜSTYAPI BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, kapsamlı bir üstyapı yenileme projesini başlattı.

28 SOKAKTA HUMMALI ÇALIŞMA

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 550 metrelik bölümde binder asfalt serimi tamamlanırken, cadde boyunca yaya kaldırımlarındaki onarım çalışmaları devam ediyor. Denizciler Caddesi’nde ise trimer kazı ve PMT seriminin ardından asfaltlama yapılacak. Yaklaşık 10 kilometrelik alanı kapsayan 28 sokakta yürütülen proje kapsamında yollar, kaldırımlar ve bordürler baştan sona yenileniyor. Çalışmalar öncelikle mahalledeki ana arterlerde sürdürülüyor, ardından ara sokaklara geçilecek.

MAHALLE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Proje kapsamında 16 bin 137 metreküp kazı, 11 bin 520 metreküp dolgu ve 9 bin 870 metreküp trimer kazısı yapılacak. Ayrıca 6 bin metrekare baskı beton, 1.400 metreküp süpürge beton, 26 bin ton plent-miks alttemel ve temel serimi planlanıyor. Çalışmalar dâhilinde 20 bin 455 ton bitümlü binder ve aşınma asfaltı, 2 bin metrekare prefabrik beton parke ve 2 bin 500 metre prefabrik beton bordür imalatı gerçekleştirilecek. Projede şu ana kadar yüzde 17 oranında fiziksel ilerleme sağlandı. Üstyapı çalışmalarının 2026 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.





(Erkan ERENLER)