ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafoda çıkan parlama paniğe yol açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafoda ani parlama paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Trafoda çıkan parlama paniğe yol açtı

27 Aralık 2025 Cumartesi 15:16

 Edinilen bilgiye göre, Gebze’de bir trafoda aniden dumanlar yükseldi. Trafodan çıkan bu dumanları fark eden vatandaşlar, durumun yangına işaret edebileceğini düşünerek derhal itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, trafonun kapağını açtıkları sırada parlama meydana geldi. Bu ani parlama çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye eri, hızlı şekilde yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başattı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzePatlamaGebze AnlıkTrafo
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan balıkçı teknelerine yılbaşı denetimi Zabıtadan balıkçı teknelerine yılbaşı denetimi
Kaza sonrası tansiyon yükseldi, öfkelenen sürücü araçlara böyle çarptı Kaza sonrası tansiyon yükseldi, öfkelenen sürücü...
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kurtarıldı Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına...
Büyükşehir Zabıtası görevde, vatandaş güvende Büyükşehir Zabıtası görevde, vatandaş güvende
Gebze'de kaçakçılık operasyonu: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi Gebze'de kaçakçılık operasyonu: 2 bin 61 tabanca...
Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti, sürücü suçlamayı kabul etmedi Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Zabıtadan balıkçı teknelerine yılbaşı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Marina’da bulunan balıkçı...

Haberi Oku