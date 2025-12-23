Diliskelesi Sahil Projesinde Tarihi Adım

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar, Diliskelesi Mahallesi adına önemli bir kazanımla sonuçlandı. Başkan Ömeroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Diliskelesi Sahil Projesi için sözleşmeyi imzaladı.

ANKARA’DA KRİTİK ZİYARET

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu; Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Selçuk Göktaş ve Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar’ı ziyaret etti. Görüşmelerde ilçenin geleceğine yön verecek projeler ele alındı.

SÖZLEŞME İMZALANDI, GERİ SAYIM BAŞLADI

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Diliskelesi Mahallesi Sahil Projesi kapsamında Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalanarak süreç resmiyet kazandı. Böylece projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşama tamamlanmış oldu.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “ARABA HARÇLIKLARI DEĞİL, KALICI ESERLER”

Ziyaret sırasında duayı yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Diliskelesi mahallemiz için çok hayırlı bir adımı daha attık. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahil projemizin sözleşmesini imzaladık. Bizim anlayışımız ARABA HARÇLIKLARI dağıtmak değil; ilçemize kalıcı, değer katan ve nesiller boyu hizmet edecek eserler kazandırmaktır. Rabbim en kısa sürede bu güzel projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin.”

DİLİSKELESİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Sahil projesiyle birlikte Diliskelesi mahallemizde vatandaşların aileleriyle huzurla vakit geçirebileceği, yürüyüş alanları, sosyal donatılar ve modern sahil düzenlemesi hayata geçirilecek.

PROJE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK