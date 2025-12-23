İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Diliskelesi Sahil Projesinde Tarihi Adım

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar, Diliskelesi Mahallesi adına önemli bir kazanımla sonuçlandı. Başkan Ömeroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Diliskelesi Sahil Projesi için sözleşmeyi imzaladı.

Diliskelesi Sahil Projesinde Tarihi Adım

23 Aralık 2025 Salı 11:07

 ANKARA’DA KRİTİK ZİYARET
Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu; Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Selçuk Göktaş ve Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar’ı ziyaret etti. Görüşmelerde ilçenin geleceğine yön verecek projeler ele alındı.
SÖZLEŞME İMZALANDI, GERİ SAYIM BAŞLADI
Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Diliskelesi Mahallesi Sahil Projesi kapsamında Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalanarak süreç resmiyet kazandı. Böylece projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşama tamamlanmış oldu.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “ARABA HARÇLIKLARI DEĞİL, KALICI ESERLER”
Ziyaret sırasında duayı yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün Diliskelesi mahallemiz için çok hayırlı bir adımı daha attık. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahil projemizin sözleşmesini imzaladık. Bizim anlayışımız ARABA HARÇLIKLARI dağıtmak değil; ilçemize kalıcı, değer katan ve nesiller boyu hizmet edecek eserler kazandırmaktır. Rabbim en kısa sürede bu güzel projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin.”
DİLİSKELESİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Sahil projesiyle birlikte Diliskelesi mahallemizde vatandaşların aileleriyle huzurla vakit geçirebileceği, yürüyüş alanları, sosyal donatılar ve modern sahil düzenlemesi hayata geçirilecek.
PROJE YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK
Başkan Ömeroğlu, sahil projesinin en kısa sürede başlatılacağını ve etaplar halinde tamamlanarak halkın kullanımına açılacağını ifade etti.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı seferberliği Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı seferberliği
DARICA BELEDİYESİ 5. İSTİHDAM FUARI’NI DÜZENLENİYOR DARICA BELEDİYESİ 5. İSTİHDAM FUARI’NI DÜZENLENİYOR
Çayırovalılar, bağlama kurslarından çok memnun Çayırovalılar, bağlama kurslarından çok memnun
Kartepe'de kar manzarası Kartepe'de kar manzarası
Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin etti Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin...
Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu seriliyor Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde altyapısı tamamlanan üç mahallede kapsamlı üstyapı...

Haberi Oku