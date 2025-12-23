GENEL:
OYAK Çimento’ya Platin Global 100’den “Etki Ekonomisi” Ödülü

OYAK Çimento, bu yıl “Etki Ekonomisi” teması ile 8. kez düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri’nde İnşaat sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü.

23 Aralık 2025 Salı 11:09

 Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri OYAK Çimento, Platin Global 100 Ödülleri’nde İnşaat kategorisi kapsamında ödüle layık görüldü. Önde gelen ekonomi ve iş dünyası yayınlarından Platin dergisi ve bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirilen Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl sekizinci kez uluslararası ticaret arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden şirketlerin ödüllendirildiği ve bu yıl “Etki Ekonomisi” temasıyla 8. kez düzenlendi.

“Etki yaratan bir gelecek için kararlıyız”

Düzenlenen törende OYAK Çimento adına ödülü teslim alan OYAK Çimento Finans Ülke Direktörü (CFO) Ali Onur Aygün, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı büyüme stratejilerinin altını çizerek şunları dile getirdi:

“OYAK Çimento olarak, ‘Türkiye’nin en büyük ve en çevreci çimento markası’ olma vizyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilirlik, katma değer ve uzun vadeli etki odağında çalışmalarımızın takdir edilmesinden büyük gurur duyuyor, etki yaratan bir gelecek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu ödül, sadece finansal başarımızın değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etki yaratma konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesi olması açısından bizim için son derece değerli.”

Sektör Liderliği Tescillenmeye Devam Ediyor

OYAK Çimento'nun bu başarısı, yıl içerisinde açıklanan diğer prestijli sektörel araştırma sonuçlarıyla da tescil edilmişti. Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırmasında 43. sırada yer alarak listedeki tek çimento markası olma başarısını sürdürürken; Capital 500 listesinde de 2021 yılından bu yana koruduğu sektör liderliğini bu yıl üst üste dördüncü kez tescillemişti.

 

CIMPOR / OYAK Çimento Hakkında:

Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en eski ve köklü çimento markası CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki varlığını daha da genişletme yönündeki önemli adımlarından biriydi. 2024 ise CIMPOR ve OYAK Çimento için Türkiye çimento sektörüne 2,15 milyar USD yatırım yapan küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

