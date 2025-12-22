banner1217
ASAYİŞ:
Büyükşehir, market denetimleriyle vatandaşların sağlığını koruyor; Zabıtadan yılbaşı öncesi yoğun denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerle tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşmasını garanti altına alıyor.

Büyükşehir, market denetimleriyle vatandaşların sağlığını koruyor; Zabıtadan yılbaşı öncesi yoğun denetim

22 Aralık 2025 Pazartesi 14:20

 VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HAKLARI GÜVENCE ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların satın aldıkları ürünleri güvenle tüketebilmesi için marketlerde denetimlere yoğun şekilde devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin dört bir yanında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler sayesinde hijyen ve düzenin korunması, yanlış fiyat uygulamalarının önlenmesi ve kamu sağlığı ile tüketici haklarının güvence altına alınması sağlanıyor.

 

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTI

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgilerinin doğruluğu, fiyat ve kampanya uygulamaları, kasa ile raf fiyatlarının uyumu kontrol ediliyor. Mevzuata aykırı hususlarla ilgili gerekli uyarılar ve idari işlemler uygulanıyor. Bu sayede bozulmuş ve veya tarihi geçmiş ürünlerin satışları engellenirken, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşması sağlanıyor. Yanlış fiyat uygulamaları ve mevzuata aykırı satışların önüne geçen ekipler, yılbaşı öncesi kent genelinde denetimlerini sıklaştırıyor.


(Erkan ERENLER)

