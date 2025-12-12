Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağıspor Altyapı Futbolcularıyla Buluştu

Genç sporcularla tek tek sohbet eden Büyükgöz, sporun gençlerin gelişimindeki kritik önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gebze Belediyesi olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükgöz, “Sporcu Kent Gebze” hedefi doğrultusunda gençlere yönelik yatırımların sürdüğünü dile getirdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette genç sporcular merak ettikleri soruları yöneltti, sporla ilgili taleplerini aktardı. Programa belediye meclis üyeleri de yer alarak genç sporcularla yakından ilgilendi.





Büyükgöz konuşmasında, sporu bir kültür haline getirmenin önemine dikkat çekerek, “Güçlü yarınlar istiyorsak bunun temellerini bugünden atmamız gerekiyor. Gençlerimizin sporla iç içe olması ve yeteneklerini doğru şekilde geliştirmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Gebze Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine sağladığı desteklere değinen Büyükgöz, tesisleşme, malzeme desteği, turnuvalar ve spor okulları gibi alanlarda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Spor tesislerinin çoğaltıldığını, mahalle spor alanlarının yenilendiğini ve gençlerin her branşta spor yapabilmesi için altyapının güçlendirildiğini ifade etti.

Buluşma sırasında genç futbolcular Başkan Büyükgöz’e yoğun ilgi gösterdi. Sporcular, tesisler ve spor imkânlarıyla ilgili taleplerini paylaştı. Büyükgöz, iletilen talepleri not alarak gerekli adımların atılacağını belirtti ve gençlere eğitim ile sporun birlikte yürütülmesinin önemini hatırlattı.



Program, genç sporcularla yapılan keyifli sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle devam etti. Bu tür buluşmaların gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla devam edeceği kaydedildi.

Ziyaretin sonunda Büyükgöz, Gebze’de sporun daha da güçlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek