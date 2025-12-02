SPOR:
Çayırovalı yüzücüden 4 madalya birden

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yüzücüleri Trabzon’da düzenlenen yarışmada başarılı sonuçlar elde etti. Bin 178 sporcunun katıldığı yarışmada ÇESK yüzücüleri toplamda dört madalya elde etti.

02 Aralık 2025 Salı 09:54

 Spor Kenti Çayırova’nın mimarı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, spor yatırımları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda Çayırova’nın adını duyuran Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları her müsabakada başarılı sonuçlarla ilçeyi gururlandırıyor. Bunun son örneği ise Trabzon’daki yüzme şampiyonasında yaşandı. 27-30 Kasım tarihleri arasında, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde, bin 178 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yeyin 4 madalya birden aldı. Hesna Zeren Turali ise yüzlerce sporcu arasından adını ilk 10’a yazdırdı.

 

YAĞMUR YEYİN’DEN 4 MADALYA

Turnuvada elde edilen sonuçlara göre Yağmur Yeyin 100 Metre Kelebek Türkiye Üçüncüsü Gümüş Madalya, 50 Metre Kelebek Türkiye Üçüncüsü Gümüş Madalya, 200 metre karışık Türkiye Dördüncüsü Bronz Madalya, 50 Metre Serbest Türkiye Dördüncüsü Bronz Madalya sonuçlarını elde ederken, Hesna Zeren Turali 200 metre karışık Türkiye onuncusu, 200 metre kurbağalama da ise Türkiye 12.si oldu. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yeyin 2 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya ile turnuvayı sonlandırdı.



(Erkan ERENLER)

