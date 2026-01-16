İLÇE HABERLERİ:
Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor”

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan görme engelli özel bireyler, bugün düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel programda bir araya geldi. Özel bireylerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor” dedi.

Çiftçi, 'Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor"

16 Ocak 2026 Cuma 15:53

 Çayırova’daki özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren ve bu noktada ilçeye Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ni de kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na özel düzenlenen programda görme engeli olan özel bireylerle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan özel bireyler, burada Braille alfabesiyle oluşturulan Elif Ba ile Arapça ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor. Bugün düzenlenen programda ilk olarak özel bireyleri sınıfında ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özel bireylerin eğitimlerini yerinde gözlemledi. Daha sonrasında ise Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde bulunan konferans salonunda düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası programına geçildi.

 

“ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ”

İlk olarak Çayırova’da yaşayan ve Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencisi olan özel birey Kamil Arda Kaya, kendi hayat hikayesini anlattı ve hayatında karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını dile getirdi. Merkezde eğitim veren Timur Altıntaş programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kursa gelen özel bireyleri azimlerinden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Engelleri sevgiyle aştıklarını ve özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

 

“ÖZEL BİREYLERİMİZİN AZMİ UMUT VE İLHAM VERİYOR”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Fatma Çelik Engelliler Merkezi’mizde Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen anlamlı programa katılmaktan mutlu oldum. Özel bireylerimizin azmi, sabrı ve hayata tutunuşları bizlere bir kez daha umut ve ilham verdi. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

