Büyükşehir’den fırtına sonrası büyük temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fırtınanın verdiği zararın etkilerini ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sahada olan ekipler, özellikle Gebze bölgesinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Yola savrulan çatı parçaları ile devrilen ağaçları kısa sürede kaldıran ekipler, trafik ve çevre güvenliğini sağlayarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.

12 Ocak 2026 Pazartesi 18:32

 BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Geçtiğimiz günlerde özellikle Gebze bölgesinde etkili olan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı evlerin çatılarının uçtuğu, kopan çatı parçalarının ise yollara savrulduğu bildirildi. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ekipler hızla müdahalede bulundu. Yola devrilen çatı parçaları ekipler tarafından kısa sürede kaldırılırken, trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgede çevre ve vatandaş güvenliği güvence altına alındı. Ayrıca fırtına nedeniyle yola devrilen bazı ağaç ve ağaç dallarının da ekipler tarafından kaldırıldığı, trafiğin olumsuz etkilenmesine izin verilmediği bildirildi.

 

SU BASKINLARINA KARŞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Kocaeli genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, A Takımı, Park ve Bahçeler Dairesi ile İSU ekiplerinin iş birliği gerçekleştirdiği çalışmalarda, cadde ve sokaklardaki V kanalları, mazgal ve menfezlerde biriken atıklar temizlenerek suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Ekipler, su geçişini engelleyen çöp, yaprak, kuru dal, toprak ve benzeri materyalleri mazgallardan çıkararak tıkanıklıkları gideriyor.

 

YOL GÜVENLİĞİ BÜYÜKŞEHİR’LE SAĞLAM

Su baskınlarına karşı alınan önlemler kapsamında mazgal ve menfezlerde biriken atıklar ile yağmur suları, motopom ve vidanjör yardımıyla vakumlanarak tahliye ediliyor. Bu sayede hem yolların güvenliği artırılıyor hem de yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz çalışması sağlanıyor. Yetkililer, kent genelinde yağışlar nedeniyle şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, temizlik ve kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

