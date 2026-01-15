Başkan Ömeroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

15 Ocak 2026 Perşembe 11:33
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Miraç Peygamberimizin (S.A.V) İslam’a davet sürecinde gerçekleşen mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir. Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahî emirlere teslimiyet göstererek tertemiz bir kulluğa ve yüce mertebelere erişme vardır. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Dilovalı hemşerilerim başta olmak üzere, tüm Müslümanların ve İslam dünyasının Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede yapılan samimi dua ve yakarışların kabul edilmesini ve tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum" dedi.