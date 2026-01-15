ASAYİŞ:
Mağdur vatandaş nerede, Büyükşehir Zabıtası orada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde mağdur durumda bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhbarlar doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, farklı noktalarda tespit edilen evsiz, engelli ve kayıp vatandaşlara hızlı şekilde müdahale etti.

Mağdur vatandaş nerede, Büyükşehir Zabıtası orada

15 Ocak 2026 Perşembe 10:03

 EVSİZ VATANDAŞ BARINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın huzuru, sağlığı ve düzeni için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Fatih Devlet Hastanesi çevresinde yapılan rutin kontroller sırasında bakıma muhtaç halde olduğu tespit edilen evsiz bir vatandaş, ekipler tarafından koruma altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından mağdur vatandaş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

 

ŞİDDET MAĞDURU VATANDAŞ GÜVENLİ ALANA ALINDI

Bir başka ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ailesinden şiddet gördüğü ve evinden uzaklaştırıldığı tespit edilen bir vatandaşı da bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde barınma hizmetine yönlendirdi. Vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı.

 

ENGELLİ VE KAYIP MAĞDURLARA DA MÜDAHALE

Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yardıma muhtaç engelli bir vatandaş ile kaybolduğu bildirilen bir mağdur da bulunarak güvenli ortama alındı. Gerekli bilgilendirmeler yapılarak ilgili kurumlarla iletişime geçildi. Büyükşehir Belediyesi, zabıta ve güvenlik ekipleri aracılığıyla yalnızca denetim değil, sosyal sorumluluk ve insan odaklı hizmet anlayışıyla da sahada aktif rol almaya devam ediyor. Mağdur vatandaşlara yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

