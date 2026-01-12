GÜNDEM:
Kocaeli Büyükşehir’den kar teyakkuzu

1.200 personel ve 354 araç-iş makinesi kar alarmına geçti;

12 Ocak 2026 Pazartesi 18:33

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren daha önce belirlenen noktalarda konuşlandırılan ekiplerini harekete geçirdi. 1.200 personel ve 354 araç-iş makinesiyle sahaya inen Büyükşehir ekipleri, ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tüm ilçelerde teyakkuzda bekliyor.

 

1.200 PERSONEL, 345 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Kocaeli Valiliği, kar yağış nedeniyle tüm ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verirken, Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Karla mücadele kapsamında kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yürütecek ekipler, toplam 1.200 personel ile 354 araç ve iş makinesi eşliğinde Kocaeli’nin tüm ilçelerinde hazır kıta bekliyor. Yağışın başlamasıyla birlikte ekipler, ana arterler başta olmak üzere bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda anında müdahaleye başlayacak.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN 7/24 KAR MESAİSİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara A Takımı, Yol Bakım Timleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor. Ekipler, dün gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Büyükşehir ekipleri çalışmalarını sadece araç trafiğinin olduğu yollarda değil, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya geçişleri, köprüler, hastane önlerinde de sürdürüyor. Bu alanlar ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor, solüsyon ve tuzlama çalışmalarına ara verilmiyor. Yetkililer, hava koşullarının yakından takip edildiğini ve olası yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

