Ortak kültürel hafızaya, protokol eşlerinden ve akademisyenlerden anlamlı katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi, Türk El Sanatlarının tanıtılmasına yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Sanat Merkezi’nin önemli atölyeleri arasında yer alan çini atölyesi de bu önemli sanatın yaşatılmasına katkı sunuyor. Vatandaşların ilgi odağı olan çini atölyesi geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerini ve protokol eşlerini ağırladı. Geleneğin içinden gelen bir üretim deneyimini tecrübe eden konuklar, ortak kültürel hafızaya anlamlı bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

FİGEN BÜYÜKAKIN’IN EV SAHİPLİĞİNDE

Ziyaret, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Ziyarete; AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk’ün eşi Prof. Dr. Zeynep Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın eşi Esra Karaduman, Elif Kaygısız, Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Dr. Hasan Aydınlık’ın eşi Nezahat Aydınlık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Öğretim Üyesi ve Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Şener, Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli, Sürdürülebilirlik Ofisi Komisyon Başkanlarından Prof. Dr. Beyhan Pekev katıldı.

ÇİNİ SANATI TANITILDI

Konuklara ilk olarak Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çini Eğitmeni Doç. Dr. Sultan Karaoğlu tarafından çini sanatıyla ilgili bilgi aktarıldı. SEKA Sanat İhtisas Merkezi Sorumlusu Ümran Şirin’in yürütücülüğünde atölye çalışması, çini eğitmeni Doç. Dr. Sultan Karaoğlu’nun öğrencileri olan Aysel Aydın Kırlı ve Rabia Hendekçi desteklerinde gerçekleştirildi. Sanatın yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahip olduğu ve Türk kültürü ile tam anlamıyla özdeşleştiği kaydedilen bilgilendirmede, “Çinin Anadolu topraklarında yüzyıllardır sadece bir süsleme sanatı değil, sabrı, dengeyi ve birlikte üretmeyi anlatan bir kültür dili olmuştur” dendi. Bilgilendirmenin ardından konuklar için uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

ORTAK KÜLTÜREL HAFIZAYA ANLAMLI KATKI

Çini Eğitmeni Doç. Dr. Karaoğlu gözetiminde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde konuklar geleneğin içinden gelen üretim deneyimini tecrübe etti. Her katılımcı lale ve gül motifleri ile bezeli çini tabaklarını boyarken, ortak kültürel hafızaya anlamlı bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

4 MEVSİM KOCAELİ SERGİSİNİ GEZDİLER

Konuklar Seka Sanat İhtisas Merkezi’nden ayrılmadan önce, Kocaeli’yi turist gözünden anlatan 4 Mevsim Kocaeli 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndaki eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri serginin; Kocaeli’nin kartpostallık bir şehir haline geldiğini gözler önüne serdiğini ifade etti.





(Erkan ERENLER)