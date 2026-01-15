Büyükakın: Hedefimiz herkes için erişilebilir bir Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Engelsiz Ulaşım Çalıştayı’nda, özel bireylerin kent içi ulaşımda karşılaştıkları sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı. Başkan Büyükakın, “Önceliğimiz bu şehri herkes için erişilebilir kılmak” sözleri ile toplumun tüm kesimleri için engelsiz bir Kocaeli hedeflediklerini vurguladı.

ÖZEL BİREYLERE ÖZEL PROJELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylerin toplumsal hayata katılımı noktasında, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi başta olmak üzere birçok sosyal projeyi hayata geçiriyor. Bunun yanı sıra, söz konusu projelere altyapı hazırlayacak organizasyonlar da düzenleniyor. Özel bireylerin kent içi ulaşımında karşılaştığı sorunları ele almak ve erişebilirliği artırmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde Engelsiz Ulaşım Çalıştayı gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAYA YOĞUN KATILIM

Gün boyu süren çalıştayın açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, engelli derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda özel birey ve aileleri katıldı.

BÜYÜKAKIN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Büyükakın, erişilebilirliğin yalnızca özel bireyleri kapsamadığını, toplumsal bir hak meselesi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, “Engelsiz erişim, sadece özel bireylerin yaşamıyla ilgili bir konu değil; toplumun tamamını ilgilendiriyor. Bu şehirde yaşayan herkesin eşit haklara sahip olmasının ve bunlardan fırsat eşitliğiyle yararlanmasının koşullarını kamusal bir ödev olarak yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

GENÇLERE ‘PROJE YAPIN’ ÇAĞRISI

Başkan Büyükakın, erişilebilirliğin fiziksel alanların yanı sıra dijital altyapı, toplu taşımaya erişim ve kamusal alanları da kapsadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Gençlerin yenilikçi ve teknolojik çözümler üretmesi için Engelsiz TEKNOFEST yarışması düzenlenebilir. Gençlerimiz, erişilebilirlik problemlerine çözüm getiren yaratıcı fikirlerle yarışsın ve ödüllendirilsin. Ünlü sanayi kuruluşları da bu projelerin ticari ürün hâline gelmesine destek olsun. Biz bu noktada desteğe hazırız.

SADECE POLİTİK BİR KONU DEĞİL

Şunu unutmamak gerekir. Erişilebilirlik sadece politik bir konu değil. Karar süreçlerine kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar da dahil olmalı. Erişilebilirlik yalnızca toplu taşımayla sınırlı değil; kadınların, yaşlıların, engellilerin ve tüm bireylerin toplumsal yaşama katılımını da kapsayan geniş bir yelpazedir. Bu çalıştay yalnızca teknik bir toplantı değil. Aynı zamanda Mutlu Şehir ve toplumsal eşitlik vizyonumuzun bir parçası.

BİZ, HALKIN MUTLULUĞU İÇİN VARIZ

Biz neden Mutlu Şehir dedik. Bunu bilinçli olarak seçtik. Çünkü yönetimler halkın mutluluğu için vardır. Belediye niçin var? Belediye yerel ortak ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş bir teşkilat. O halde biz de halkın mutluluğu için çalışmalıyız. Bunun için de nihai hedeflerle çalışmamız gerekiyor. Bu şehri herkes için erişilebilir kılmak önceliğimizdir. Kentlerimizi bu hedef doğrultusunda yeniden tasarlamalıyız.”

VALİ: ERİŞİLEBİLİRLİK ARTMALI

Vali İlhami Aktaş, özel bireylerin hem toplumsal hem de bireysel yaşamda özgürce hareket etmesinin önemini vurguladı, “Kamuda, spor salonlarından kütüphanelere, camilerden hastanelere kadar tüm alanlarda erişilebilirliği artırmalıyız. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor; otoparklarda engelliler için ayrılan alanlara araç park edilmemesi, kaldırımlarda tekerlekli sandalye rampalarının önüne araç bırakılmaması veya toplu taşıma duraklarına engel teşkil edecek davranışlardan kaçınılması şart. Bu, yapılan çalışmaları etkisiz hâle getiren bir durum ve bir kul hakkı meselesidir” dedi. Vali Aktaş konuşmasının sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin özel bireyler için yürüttüğü çalışmalara teşekkür etti.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENGELSİZ ULAŞIMIN ANAHTARI

Proje danışmanı Doç. Dr. Abdullah Altun, özel gereksinimli bireylerin ulaşımda karşılaştığı sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele almanın önemine vurgu yaptı. Altun, teknolojinin etkin kullanımıyla Kocaeli’de oluşturulan platformun kalıcı ve sistematik katkı sağlayacağını belirtti. UNDP Baş Ekonomisti Dr. Şebnem Şahin de sürdürülebilir ulaşım ve evrensel erişilebilirlik konularına değindi. Şahin, toplu taşımaya kolay erişimin tüm nüfus için kritik olduğunu ve UNDP’nin farklı ülkelerde yürüttüğü örnek projeleri aktardı.

RAKAMLARLA ENGELSİZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireylerin toplu taşımaya erişimini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor. Günlük olarak engelli kartı ile 18 bin 500 biniş yapılırken, aylık ortalama 557 bin ücretsiz engelli yolculuğu gerçekleştiriliyor. Özel bireylere verilen ücretsiz Kocaelikart sayısı 84 bin 883 olurken, UlaşımPark bünyesinde hizmet veren, sesli ve görsel durak anons sistemine sahip 704 adet engelli binişine uygun belediye otobüsü aktif olarak taşımacılık yapıyor. Özel halk otobüslerinin yüzde 93’ü erişilebilir hale getirilirken, 47 asansörlü üst geçit de özel bireylerin kullanımına sokuldu.