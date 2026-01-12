GÜNDEM:
Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nden Efeler Ligi'nde Kritik Galibiyet

Efeler Ligi’nde mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u (BBSK) 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nden Efeler Ligi'nde Kritik Galibiyet

12 Ocak 2026 Pazartesi 18:28

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada setler boyunca üstünlük sık sık el değiştirirken, mücadele beşinci sete uzadı. Karar setinde oyuna ağırlığını koyan Gebze temsilcisi, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

 

Bu galibiyetle birlikte puanını 15’e yükselten Gebze Belediyesi, 10. sıraya yükselirken önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da çıkışını sürdürerek Efeler Ligi’nde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

