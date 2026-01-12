Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nden Efeler Ligi'nde Kritik Galibiyet

Efeler Ligi’nde mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u (BBSK) 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.