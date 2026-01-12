Bu galibiyetle birlikte puanını 15’e yükselten Gebze Belediyesi, 10. sıraya yükselirken önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da çıkışını sürdürerek Efeler Ligi’nde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nden Efeler Ligi'nde Kritik Galibiyet
Efeler Ligi’nde mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u (BBSK) 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Bu galibiyetle birlikte puanını 15’e yükselten Gebze Belediyesi, 10. sıraya yükselirken önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da çıkışını sürdürerek Efeler Ligi’nde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.