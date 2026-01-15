Sadık Yalsızuçanlar, Gebze Okur’da Okurlarıyla Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından kültür ve edebiyat buluşmaları kapsamında düzenlenen Gebze Okur programı, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Sadık Yalsızuçanlar’ı ağırladı. Yoğun ilgi gören programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere ilçe protokolü ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Edebiyat ve Düşünce Üzerine Keyifli Söyleşi

Programda Sadık Yalsızuçanlar; edebiyat, insan, maneviyat ve hikâye anlatıcılığı üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Okurlardan gelen soruları da yanıtlayan Yalsızuçanlar, yazarlık serüveni ve eserlerinin arka planına dair samimi anlatımlarıyla dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz: “Okumayı ve Düşünmeyi Teşvik Ediyoruz”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Okur projesinin kültürel hayat açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek,

“Okumayı, düşünmeyi ve nitelikli sohbetleri destekleyen bu tür programlarla hemşehrilerimizi değerli yazarlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz” dedi.

2025’te 3 Bin 20 Okur Gebze Okur’la Buluştu

Gebze Okur programı, 2025 yılı boyunca düzenlenen etkinliklerle toplam 3 bin 20 okuru edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirdi. Program, her yaştan katılımcının ilgisini çeken söyleşilerle Gebze’nin kültür-sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.