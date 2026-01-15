Ankara’dan 150 Milyon TL’lik Dev Destekle Döndü

Geçirdiği rahatsızlık sonrası göreve başlar başlamaz Ankara’ya çıkarma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha önce yaklaşık 100 Milyon TL’lik spor yatırımı kazandırdığı Darıca’ya bu kez 150 Milyon TL’lik yeni bir destek daha alarak gençlere yönelik dev bir spor projesini ilçeye kazandırıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçirdiği rahatsızlık sonrası raporlu bulunduğu sürecin ardından göreve başlar başlamaz Darıca için önemli bir projeye daha imza attı. Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar sonucunda, gençlere yönelik 150 milyon TL’lik dev spor yatırımı için destek aldı. Daha önce Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Şehir Stadı’nın zemin yenilenmesi projeleri kapsamında Darıca’ya yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım desteği kazandıran Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez de kentin spor altyapısını güçlendirecek yeni bir projeyi Darıca’ya kazandırıyor.

DEV SPOR KOMPLEKSİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmeler neticesinde, Piri Reis Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 50 dönümlük alan üzerine kapsamlı bir spor kompleksi yapılması için destek sözü alındı. Proje kapsamında; iki futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, atletizm pisti, tenis kortları, kamp tesisi ve sosyal alanlar yer alacak. Hayata geçirilecek yatırımın, Darıca’da spor yapan gençler için önemli bir merkez olması hedefleniyor.

DARICA’NIN GELECEĞİNE YATIRIM

Başkan Muzaffer Bıyık, ilçenin geleceğine yönelik böylesine büyük bir proje için Ankara’dan destek alınmasının Darıca adına son derece önemli olduğunu belirterek, “Projelerimizin merkezinde her zaman gençlere yer veriyoruz. Gençliğe yapılan her yatırım, Darıca’nın geleceğine yapılan yatırımdır. Sağolsun Spor bakanlığımızdan daha önce almış olduğumuz destek sonrası stadımızın zemini yenilenirken Atatürk Caddesi Spor Kompleksi’nde de çalışmalar başlamıştı. İnanıyorum ki en yakın zamanda Piri Reis Mahallemizdeki projenin de startını vermiş olacağız” dedi.

BIYIK’TAN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Bıyık ayrıca, projeye verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederken; TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mehmet Akif Yılmaz ile Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Sadettin Hülagü ve Radiye Sezer Katırcıoğlu’na da katkılarından ötürü şükranlarını sundu ve "Projelerde bize katkı sunan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

DARICA’YA 250 MİLYON TL YATIRIM

Yeni spor yatırımıyla birlikte Darıca’nın, bölgesel ölçekte önemli bir spor merkezi haline gelmesi hedeflenirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile peş peşe alınan toplamda 250 milyon TL’yi aşan spor yatırımları ile ilçenin altyapısı güçlenmeye devam ediyor.