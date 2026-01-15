GENEL:
Büyükakın ve öğrencilerin Kocaelispor dolu akşamı!

Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un 59. yıldönümü kutlamalarında sahne alan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi. Büyükakın, "Muhteşem akşamın kahramanları" dediği öğrencilerle, Kocaelispor dolu bir akşam yaşadı.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:06

 Kentimizin en büyük markası Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarak Kocaeli'ye büyük bir mutluluk yaşattı. Ligde son derece iyi giden ve ilk yarıyı 8. sırada tamamlayan Kocaelispor'un geçtiğimiz yılki şampiyonluk ve 59. kuruluş yıldönümü kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Kutlamalarda sahne alan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü, Kocaelispor taraftarlarının dilinden düşmeyen parçaları seslendirerek, coşkuyu daha da artırdı.

 

MUHTEŞEM AKŞAMIN KAHRAMANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, performanslarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan öğrencilerle Maide Restoran'da bir araya geldi. Kocelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık, Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Semizoğlu, idareciler ve Müzik Kulübü öğretmenlerinin de hazır bulunduğu programın ana sohbeti Kocaelispor oldu. İlk olarak öğrencileri performanslarından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, "Hepiniz muhteşem akşamın kahramanlarısınız" dedi.

 

BÜYÜKAKIN'DAN DESTEK SÖZÜ

Kocaelispor'un kentimiz için önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Kocaelispor bu kentin en önemli marka değerlerinden bir tanesi. Kocaelispor'umuzun başarısı, kentimizin adının duyulmasını sağlayacak ve bir marka haline getirecektir. Şehir takımları bu manada çok kıymetli. Ben istiyorum ki dünyada Kocaelisporlu çocuklar olsun. Siz de aslında böyle bir markaya inanılmaz bir katkı sağlamış oldunuz. Bunu devam ettirmenizi istiyorum. Hatta bunu, şehrin başka değerleri ile ilgili de yapabilirsiniz. Şehrin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarını hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtabilirsiniz. Bu konuda size sonuna kadar destek olacağız" dedi.

 

SALONU TRİBÜNLERE ÇEVİRDİLER

Programın sonunda öğrenciler, Kocaelispor tribünlerinde yankılanan ve onbinlerin dilinde dolaşan parçaları seslendirerek, Maide Restoran'ı adeta tribünlere çevirdiler. Kocaelispor atkılarını açıp ilk olarak "Deli Ettin Beni Deli Ettin" şarkısını söyleyen öğrenciler, ardından Samanyolu(Bir Şarkısın Sen) parçasını seslendirdi. Başkan Büyükakın'ın "Tiryakinim'i unuttunuz galiba" hatırlatması üzerine öğrenciler, bu kez de Bayhan'ın eserini büyük bir coşkuyla seslendirdi. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken, 1.5 saatlik Kocelispor dolu akşam başladığı gibi keyifli bir şekilde sona erdi.

