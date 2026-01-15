KÜLTÜR VE SANAT:
Büyükşehir’den “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği

15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü’nde, Türk Dünyası Vizyon Belgesi doğrultusunda gönül coğrafyamızı tanıtmak, bu yönde farkındalığı artırmak ve Türk devletleri arasındaki kültürel iş birliğini pekiştirmek gayesiyle Kocaeli Türk Dünyası Buluşmaları’nın ilk halkasını gerçekleştiriyoruz.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:02

 TÜRK DÜNYASI KOCAELİ’DE BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 18 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği, Ferhat Göçer ve Gulzade Rysqulova konserleri ile Türk Dünyası’nın ortak tarihini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını sanat aracılığıyla aynı sahnede buluşturacak.

 

BÜYÜKŞEHİR TÜRK DÜNYASI’NI AYNI SAHNEYE TAŞIYOR

Türk Dünyası’nın ortak tarihini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde uluslararası bir kültürel buluşma olarak hayata geçiriliyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 18 Ocak Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek etkinlik Ferhat Göçer ve Gulzade Rysqulova konserini, Türk Dünyası müzik mirasını ve kültürel değerleri aynı sahnede buluşturacak.

 

SANATLA BÜTÜNLEŞEN ORTAK KİMLİK MİRASI

“Ortak Miras Tek Yürek” etkinliği; Türk Dünyası ile var olan köklü tarihsel bağları merkeze alarak kültürel diplomasiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca kardeşlik ve ortak kimlik bilincini pekiştirirken aynı zamanda Kocaeli’nin Türk Dünyası kültürel buluşmalarında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sunacak. Kocaeli’nin kültür diplomasisi alanındaki vizyonunu ve Türk Dünyası ile kurduğu gönül bağını ileriye taşıyan bu prestijli organizasyon, Türk devletleri arasındaki kültürel aidiyetin güçlenmesi ve medeniyetimizde daima var olan birlik inancının daha da kuvvetlendirmesi amaçlanıyor.

 

FERHAT GÖÇER KONSERİ BİR SANAT ŞÖLENİ YAŞATACAK

Dil, tarih ve kültür birliği temelinde uzun yıllardır sürdürülen Türk Dünyası buluşmalarını geleneksel lezzetler, sahne sanatları ve müzikle bir araya getiren etkinlik, geniş kitlelere hitap eden bütüncül bir kültür organizasyonu olacak. Ana sahnede Devlet Halk Dansları Topluluğu, Türk Dünyası’nın değerli sanatçılarından Gulzade Rysqulova ve sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni sunulacak.

 

TÜRK DÜNYASININ ORTAK MİRASI KOCAELİ’DE

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, KKTC ve Türkiye mutfağından seçkin ikramların sunulacağı organizasyon kapsamında fuaye alanında Türk Dünyası ülkelerinin bayrakları yer alacak. Türk Dünyası’na ait müzik ve danslar sahneye taşınarak zengin bir kültürel atmosfer oluşturulacak. Kocaeli’de hayat bulacak bu anlamlı etkinlik, Türk Dünyası’nın ortak mirasını yaşatırken birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu da güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak.

 

PROGRAMDA NELER OLACAK?

Türk Dünyasını Kocaeli’de buluşturacak etkinlik 18 Ocak Pazar akşamı 18.00’deki kokteyl ile başlayacak. Kocaeli Kongre Merkezi fuayesindeki kokteylde konuklara Türk Dünyası mutfağından ikramlarda bulunulacak. Yine açılış öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Eğitmenleri Türk Dünyasından Ezgiler adlı bir dinleti gerçekleştirecek. Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda ise İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu Türk Dünyası Danslarının gösterisi sahnelenecek. Türk Dünyası Gecesi, Gulzade Rysqulova ile devam edecek. Gecede son olarak Ferhat Göçer sahne alacak.

