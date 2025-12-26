Çayırova’da afetlere hazırlık eğitimi verildi; Büyükşehir, Çayırova’yı olası afetlere hazırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı ciddi hazırlık yaparak toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çayırova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi” kapsamında Çayırova’da 2 günlük eğitim gerçekleştirildi.

9 MAHALLEDEN 270 KİŞİYE EĞİTİM

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Çayırova Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından “Afetler Karşısında Dirençli Toplum”, Öznur Uzcan tarafından “İlk Yardım”, İlknur Erdoğan tarafından “Yangın Eğitimi”, AFAD Eğitmeni Alper Şen tarafından “Afet Bilinci”, Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise “Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” konu başlıkları ele alındı. Eğitime 9 mahalleden 270 vatandaş katılım sağladı.

AÇILIŞ PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Eğitimin açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, Çayırova’nın farklı mahallerinden STK’lar, muhtarlar, öğretmenler, imamlar ve mahalle halkı gönüllüleri katıldı.

“AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Başkan Vekili Hasan Soba, “Tabi ki afet deyince ilk aklımıza deprem geliyor. 6 Şubat depremlerinde ülkemizde 11 şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı. Bunun yanında küresel ısınma ile sel ve büyük yangınların arttığını görüyoruz. Tabi ki bu durumların olmasını arzu etmeyiz ama bu gibi durumlara da hazırlıklı olmalıyız. Biz bir deprem ülkesiyiz ve afetlere hazırlıklı olmalıyız. Biz Kocaeli Üniversitesi ve AFAD ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu gibi projelerimiz çok verimli oluyor. Mahalle halkımızı bu konuda bilinçlendirmek ve eğitim verilmesi olası bir afet durumunda çok önemli faydalar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN BU ÇALIŞMASI ÇOK KIYMETLİ”

Türkiye’nin bilindiği üzere afet bölgesinde ve afet coğrafyasında yer aldığını vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bildiğiniz gibi ülkemiz afet bölgesinde, afet coğrafyasında yer alıyor. Afet dediğimiz ilk aklımıza gelen deprem oluyor ama afet dediğimiz doğal kaynaklı ve insan kaynaklı afet olarak ikiye ayrılıyor. Yangın, sel ve deprem gibi afetlerle ülkemiz karşılaşıyor. Bu anlamda afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirler oluşturmanın yolu da bu şekildeki gerçekleşen eğitimlerden geçiyor. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma gerçekten çok kıymetli ve değerlidir” dedi.

SAHA UYGULAMA GEZİSİ

“Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi” konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan, sunumunun ardından yaklaşık 270 mahalle gönüllüsüyle sahaya çıkarak “Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi” uygulamasını gerçekleştirdi. İnceleme yapılan mahallede evlerin dış cephelerini gözlemleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde bina cephesi, bina çevresi ve kentsel altyapı kusurlarını tespit etti.

GÖRDÜKLERİ RİSKLERİ ANALİZ ETTİLER

Binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek nesnelerin indirilmesi noktasında bilinçlenen mahalle gönüllüleri, sahada verilen eğitimle binalarda gördükleri riskleri analiz etme imkânı da buldu. Depreme karşı yapısal risklerin azaltılması noktasında gördükleri eksiklikleri not alan katılımcılar, “Güvenli Yaşam Odası’nda” ise eşya sabitleme ile ilgili uygulamalı eğitimler aldı.

GÜVENLİ YAŞAM ODASINDA UYGULAMA

Büyükşehir Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Uzman Eğitimcisi Jeoloji Yüksek Mühendisi Musa Zengin tarafından verilen eğitimde “Güvenli Yaşam Odası” tanıtıldı. Katılımcılar, eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilinçlendirildi. Bu kapsamda eğitime katılan vatandaşlar, Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvarlara monte edildiğini öğrenmiş oldu.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Eğitimlerin ikinci gününde ise katılımcılara Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ilk yardım eğitim hemşiresi Öznur Uzcan tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Katılımcılar; Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), Yaralanmalar, Kırık-Çıkık-Burkulma, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri” gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ise katılımcılara yangın eğitimi verildi. Eğitmen İlknur Erdoğan, katılımcılara yanma ve yangın, yangın yerinde olası riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler ve acil durumlarda kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik bilgiler sundu.

49 OKULA DEPREM ÇANTASI

Büyükşehir İtfaiyesi tarafından ise katılımcılara uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi. Kontrollü bir ortamda oluşturulan akaryakıt yangınına müdahale edilerek söndürücülerin kullanım etkinliği gözlemlendi. Katılımcıların hepsi çıkan yangını başarıyla söndürdü. Program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Ayrıca Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Çayırova ilçesindeki 49 okula Büyükşehir’in kendi tasarladığı deprem çantaları hediye edildi.





