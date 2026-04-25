Sapanca Gölü çekildi: Gizemli ada yeniden ortaya çıktı

Sapanca Gölü'nde suların çekilmesiyle, yıllardır gölün altında kalan ve vatandaşların "ada" olarak nitelendirdiği alan yeniden gün yüzüne çıktı. Kıyıdan metrelerce açıkta beliren taş yapılar, bölgede yaşayanların ve gölü ziyaret edenlerin dikkatini çekerken, alanın eski bir yaşam yeri mi yoksa ibadethane mi olduğu merak konusu oldu.

Sapanca Gölü'nün Kocaeli kesiminde daha önce de su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alan, bu kez yeniden görünür hale gelince vatandaşların ilgisini çekti. Gölün içinde adayı andıran görüntüsüyle dikkat çeken bölgede taş kalıntılarının bulunması, alanın geçmişine ilişkin farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Bölgede uzun yıllardır büfe işleten Metin Aksoy, söz konusu alanın 2016 yılında da suların çekilmesiyle ortaya çıktığını, o dönem yetkililerin burayı yaşam alanı olarak değerlendirdiğini söyledi. Aksoy, son dönemde ise buranın ibadethane ya da kilise olabileceğinin konuşulduğunu belirtti.



"Buranın ibadethane olduğu söylendi"



Suların daha önce de çekildiğini ve aynı alanın ortaya çıktığını ifade eden büfe işletmecisi Metin Aksoy, "2016 yılında da sular çekildiği zaman ada tekrar ortaya çıkmıştı. O zaman yetkililer gelmişti. Buranın bir yaşam alanı olduğunu söylediler hatta bazı küpler çıkmıştı. O küplerin yiyeceklerin saklanması için kullanılan malzemeler olduğunu söylemişlerdi. Fakat son olarak müze müdürlüğünden gelen yetkililer burada bir kilise, ibadethane olduğunu söyledi" diye konuştu.



"Haziran ayında çıkmaya başladı, kuraklık devam edince daha da büyüdü"



Geçen yıl da su seviyesinin düştüğünü ancak bu yıl alanın daha belirgin hale geldiğini anlatan Aksoy, "Geçen sene haziran ayında sular iyice çekilmeye başlayınca bu alan ortaya çıkmaya başladı. Burası insanların çok dikkatini çekiyor. Basında da ibadet yeri gibi yer alınca daha fazla ilgi görmeye başladı. Bazen insanlar adaya ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.