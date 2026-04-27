Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya Geldi

Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, genç sporcuların çalışmalarını yerinde takip etti.

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:10

Antrenmanlarını sürdüren minik yüzücülerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Sporla Büyüyen Nesiller

Çocukların erken yaşta sporla tanışmasının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Sporcu Kent Gebze” vizyonu doğrultusunda disiplinli ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Başkan Büyükgöz: “Gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Gebze’de sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Büyükgöz, “Sporcu Kent Gebze vizyonumuz doğrultusunda, çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Onların yanında olmaya, gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi
Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo Darıca Dutluk Sokak’ta yoğun tempo
Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki Çalışmaları Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı’ndaki...
İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni
Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu
Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda açıldı Antik Balık'ın ikinci şubesi Darıca Balyanoz Koyu'nda...
Goncalı Ensar’dan Türkiye derecesi
“Ensar’ın dünyası”nı jüri üyeleri de çok değerli buldu.

Haberi Oku