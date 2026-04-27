Başkan Büyükgöz Minik Yüzücülerle Bir Araya Geldi

Antrenmanlarını sürdüren minik yüzücülerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.





Sporla Büyüyen Nesiller

Çocukların erken yaşta sporla tanışmasının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Büyükgöz, “Sporcu Kent Gebze” vizyonu doğrultusunda disiplinli ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Başkan Büyükgöz: “Gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Gebze’de sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Büyükgöz, “Sporcu Kent Gebze vizyonumuz doğrultusunda, çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Onların yanında olmaya, gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.