Etiyopya Kahvesi Seçerken Bilmeniz Gerekenler

Bu anlamda da Etiyopya kahvesi yaklaşık olarak 9. yüzyıldan günümüzde uzanan tarihi ile dünyanın en eski geleneksel kahve türü şeklinde bilinir. Günümüzde de değişen kahve çeşitleri ile bilinen ülke, birçok dünya ülkesine popüler bir şekilde kahve ihracatı yapmaktadır.

Türkiye'de de kahve tutkunlarının popüler bir şekilde tanıdığı ve beğendiği Etiyopya kahvesi, özellikle en popüler türleri olan Yirgacheffe ve Ethiopia Sidamo gibi çeşitler sayesinde çok sık tüketilmektedir. Ülkedeki dünyanın sayılı bölgesinde görülebilecek iklim şartları ve toprak özellikleri bu zengin çeşitliliği ortaya koyarken, yine ülke sınırları içerisinde kahve yetiştiriciliğinin yapıldığı farklı rakımlardaki birçok bölgeden bahsedilmektedir.

Etiyopya Kahvesi Tarihi

Kahvenin doğduğu topraklar olarak ifade edilen Etiyopya'da bu bitkinin 9. yüzyıl civarlarında doğal bir şekilde yetişmeye başladığı ve sonrasında bir çoban tarafından ülkede kahve çekirdeklerinin keşfedildiği ifade edilir. Efsaneye göre çoban Kaldi keçilerinin yediği bir kırmızı meyvenin keçilerde canlılık ve enerjik bir yapı sağladığını hisseder. Daha sonrasında aynı meyveyi kendisi de tükettiğinde kendini çok canlı ve zinde hissederken, yerel bir manastıra götürdüğü bu meyveleri keşişler tüketmeye başladığında özellikle gece ibadetlerinde kendilerine uyanık kalma katkısı sağlar.

Etiyopya'da çekirdeklerin ortaya koyduğu faydalar 9. yüzyılda fark edilirken ülkedeki bu lezzetli ve faydalı çekirdekler zaman içerisinde Arap Yarımadası'nda birçok ülkeye ulaşmaya başlar. Özellikle 15. yüzyılda da Yemen'de yetiştiricilik yapılmaya başlanırken, yine birçok manastırda dervişler tarafından da kullanılır ve Yemen'den dünyanın birçok ülkesine ve Osmanlı topraklarına kahve ulaşır. Hatta bir zaman sonrasında Avrupa ve dünyanın dört bir yayına yayılan bir kahve kültürü oluşmaya başlar.

Günümüzün modern dünyasında kahve çok önemli bir kültür sağlarken, bu kültür içerisinde de özellikle Etiyopya kahvesi birçok kahve demleme kültürüne uyum sağladığı için seçilmektedir. Halen dünyanın en önemli üretici ve ihracatçıları arasında bulunan Etiyopya fakir ve ekonomik sıkıntılar ile boğuşan bir ülke olsa da kahve ülkedeki birçok kişi için de bir geçim kaynağı ve ekmek kapısı oluşturmaktadır. Siyasi yaşamda dahi önemli bir yeri olan kahve, ülkenin sosyal yaşamında da kültürel bir yere sahiptir.

Etiyopya Kahvesi Özellikleri

Karakteristik olarak çok zengin bir çeşitliliğe sahip olan bu kahve tat profili anlamında da farklı özellikler ortaya koyabilmektedir. Dünyanın en fazla tüketilen ve beğenilen kahvelerinden biri olarak özellikle meyve ve baharat notaları ile bilinen bu kahve türü parlak bir asitlik ve katmanlı bir lezzet ortaya koyar. Genellikle 1.500 m üzerindeki rakımlarda yetiştiricilik yapılırken, kahve yavaşça olgunlaşır ve bu sayede zengin toprak minerallerini alarak tat profili ortaya koyar.

Etiyopya kahvesi için belirgin özellikler açısından aşağıdaki noktaları da ifade etmek mümkündür.

· Ülkedeki bütün yetiştiricilik Arabica çekirdek kökeni ile yapılır.

· Kahve çekirdeklerinde meyve ve çiçek aromaları katmanlı bir şekilde görülür.

· Çoğu kahve çekirdeğinde limon çiçeği, kırmızı meyve tonları ve yasemin gibi aromalar hissedilebilir.

· Yetiştiricilik yüksek rakımda yapıldığı için temiz ve berrak bir içim sağlar.

· İşleme çoğu zaman geleneksel anlamda doğal ve yıkama gibi yöntemler ile yapılır.

Etiyopya Kahvesi Nasıl Kullanılır?

Ülkenin farklı yöntemlerinden doğal veya yıkanmış bir şekilde elde edilen geleneksel kahve, açık veya orta derecede kavrulduktan sonra demleme yöntemine göre yine orta ve ince düzeyde öğütülerek filtre kahve, Türk kahvesi veya espresso gibi yöntemler ile tüketilebilir.

Özellikle dünya genelinde espresso tüketimi için popüler bir yapı ile Brezilya kahvesi gibi kahve türleri ile çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Hatta hem Brezilya çekirdekleri hem de Kosta Rika kahvesi gibi çekirdekler ile harman edilebilen Etiyopya çekirdekleri, özellikle filtre kahvede çok büyük bir lezzet kompleksi ortaya koyabilir. Doğru miktarda su ile birleştiğinde doğru sıcaklık ile birlikte filtre kahve yönteminde demlendiğinde sadece tek bir fincanında eşsiz çiçek ve meyve aromalarını ortaya çıkararak içim farklılığı gösterebilir.

Etiyopya kahvesi dünyanın nitelikli kahve çekirdekleri sınıfında bulunurken, seçilen paketlerde yetiştirme rakımı ve çiftlik bilgilerine de dikkat edilerek özellikle kavurma ve öğütme tarihi çok geçmemiş taze ürünler temin edildiğinde lezzeti çok daha farklı bir noktaya ulaşır. Çünkü düşük asitliği ve yüksek gövdesi ile birlikte damakta tadını uzun bir süre bırakabilen bu kahve, ülkedeki geleneksel yöntemde dahi kaynatılarak demlendikten sonra süzülerek içilir ve lezzeti eşsiz bir yapıya kavuşur.