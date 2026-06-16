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Diyarbakır’ın Hafızası: Surlardan Dicle’ye Uzanan Tarih Yolculuğu

Hazreti Süleyman Camii’nden On Gözlü Köprü’ye, Evliya Çelebi’nin izinde Diyarbakır’ın tarih, mimari ve kültür katmanları belgesel serisiyle yeniden canlanıyor.

Diyarbakır'ın Hafızası: Surlardan Dicle'ye Uzanan Tarih Yolculuğu

16 Haziran 2026 Salı 21:57

 Diyarbakır’ın çok katmanlı tarihi, yeni bir belgesel çalışmasıyla izleyiciyle buluşuyor. Şehrin adının tarih boyunca geçirdiği dönüşümden başlayarak, Evliya Çelebi’nin 17. yüzyıldaki gözlemlerine uzanan anlatı; kentin kültürel ve manevi mirasını farklı kesitlerle ele alıyor.

Belgeselin ilk bölümünde, Diyarbakır’ın tarihsel isimleri ve bu isimlerin taşıdığı anlamlar üzerinden şehrin kimlik yolculuğu aktarılıyor. Ardından 1992 yılına ait arşiv görüntüleriyle, kentin 35 yıl öncesine ait gündelik yaşamı izleyiciye sunuluyor.

Diyarbakır Surları’nın tarihî ve stratejik önemi, şehrin hafızasını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olarak ele alınırken; sur içindeki Hazreti Süleyman Camii ve Hatuniye Medresesi ise şehrin manevi ve ilmî merkezleri olarak anlatılıyor. Bu bölümde ayrıca, Diyarbakır’daki farklı noktalarda yer alan peygamber kabirlerine de değinilerek şehrin inanç tarihine uzanan çok katmanlı yapı ortaya konuyor.

Belgesel, Dicle Nehri’nin iki yakasını birleştiren On Gözlü Köprü ile devam ediyor. Köprünün yüzyıllardır süregelen varlığı, Diyarbakır’ın hem coğrafi hem de kültürel bütünlüğünü simgeleyen önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.

Tarihî kaynaklar, arşiv görüntüleri, Evliya Çelebi’nin anlatıları ve İsmail Kahraman'ın sunumuyla şekillenen bu belgesel, Diyarbakır’ın geçmişten günümüze uzanan hafızasını görsel bir yolculukla yeniden yorumluyor.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLReB1DKmESoQ


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