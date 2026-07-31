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Kara Akbaba Kuzuyayla’da görüntülendi

Doğa tutkunlarını heyecanlandıran kayıt; Kara Akbaba Kuzuyayla’da görüntülendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Kocaeli Kuş Gözlem” etk

Kara Akbaba Kuzuyayla'da görüntülendi

31 Temmuz 2026 Cuma 11:45

KUZUYAYLA’DA TARİHİ KEŞİF
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Doğa Kocaeli Kuş Gözlem” etkinliğinde Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu Kara Akbaba görüntülendi. 50 kuş gözlemcisinin katıldığı etkinlikte, Kocaeli’nin kuş çeşitliliğine
ilişkin önemli kayıtlar da elde edildi. Yaban Hayatı Gözlemcisi Ümit Malkoçoğlu rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte nesli koruma altında bulunan Kara Akbaba, (Aegypius monachus) Kuzuyayla semalarında görüntülendi. 3 metreyi bulan kanat açıklığıyla Avrupa’nın
en büyük yırtıcı kuşları arasında yer alan Kara Akbaba’nın bölgede gözlemlenmesi, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

14 KUŞ TÜRÜ KAYIT ALTINA ALINDI
Kartepe Kuzuyayla’da gerçekleştirilen etkinlikte toplam 14 kuş türü kayıt altına alındı. Gözlemlenen türler arasında “Ak Karınlı Ebabil”, “Kara Akbaba”, “Yılan Kartalı”, “Anadolu Sıvacısı”, “Alakarga”, “Çam Baştankarası”,
“Büyük Baştankara”, “Kara Başlı Ötleğen”, “Çizgili Ötleğen”, “Sürmeli Çalıkuşu”, “Cıtıkuşu”, “Karatavuk”, “Kızılgerdan” ve “İspinoz” yer aldı. Elde edilen kayıtlar, Kocaeli’nin zengin kuş çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOCAELİ’NİN 300’ÜNCÜ KUŞ TÜRÜ
Kuzuyayla’da görüntülenen Kara Akbaba, Kocaeli’de bugüne kadar kaydedilen 300’üncü kuş türü olarak kayıtlara geçti. Bu önemli gözlem, Kocaeli’nin kuş çeşitliliği açısından Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri
olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Kuzuyayla’nın da yaban hayatı ve kuş gözlemciliği açısından sahip olduğu yüksek potansiyeli gözler önüne serdi. Kocaeli’nin doğa turizmindeki önemli destinasyonlarından Kuzuyayla, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik sayesinde
kuş gözlemciliği başta olmak üzere birçok bilimsel araştırma için önem arz ediyor.

KARA AKBABA NEDEN ÖNEMLİ?
Doğadaki ekolojik dengenin korunmasına önemli katkı sağlayan Kara Akbaba, sağlıklı ekosistemlerin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaban Hayatı Uzmanı Ümit Malkoçoğlu, Kuzuyayla’da görüntülenen
Kara Akbaba’nın bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir kayıt olduğunu belirtti. Bu gözlem, Kuzuyayla’nın bilimsel araştırmalar ve kuş gözlemciliği açısından taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.

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