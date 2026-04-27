Başkan Büyükgöz Çocuklarla GKM’de Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, Gebze Kültür Merkezi’nde (GKM) gösterimi yapılan “Pırıl Sayıların Gizemi” adlı çocuk filmine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı.

27 Nisan 2026 Pazartesi 11:03

Salonu dolduran çocuklar ve aileleriyle birlikte filmi izleyen Başkan Büyükgöz, etkinliğe yoğun ilgi gösteren miniklerle yakından ilgilendi.

Çocuklarla Yakından İlgilendi

Gösterim öncesinde ve sonrasında çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, onların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerle de bir araya gelen Büyükgöz, kültür ve sanat etkinliklerinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kültür ve Sanata Destek

Gebze’de her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Büyükgöz, “Çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebileceği programları önemsiyoruz. Kültür ve sanatla iç içe büyüyen nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

GKM’de Etkinlikler Devam Ediyor

Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirten yetkililer, özellikle çocuklara yönelik programların büyük ilgi gördüğünü ifade etti.


