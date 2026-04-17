KO-MEK sergileri Darıca ile devam etti

Anne Şehir ve KO-MEK kurs merkezlerimizde ebeveynlere yönelik güvenli sosyal medya ve internet kullanımı konusunda eğitimler verilecek” dedi.







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), ilçe sergilerinin dördüncüsünü Darıca’da açtı. “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temalı serginin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Başkan Büyükakın, “” dedi.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM





Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen KO-MEK Darıca İlçe Sergisi’nin açılışına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra, Darıca Kaymakamı Yaşar Sönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.





“BİR ARADA DURMALIYIZ”





Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki üzücü olaylara değinerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Modern dünyanın yalnızlaştıran etkisinden sıyrılıp; komşuluğumuza, birliğimize ve en önemlisi aile bağlarımıza dönmeliyiz. Çocuklarımızın eline sadece sussunlar diye verdiğimiz telefonlar, birer bağımlılığa dönüşmeden tedbirimizi almalıyız. Kendimizi ve çocuklarımızı iyi geliştireceğiz. Geçmişimize sahip çıkacağız. Ve bir arada duracağız” dedi.





“SADECE KURS MERKEZİ DEĞİL”





Özellikle ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkan, önümüzdeki süreçte bu alanda eğitim programlarının hayata geçirileceğini söyledi, “Bu mesele hem evlatlarımızın hem de ailelerimizin güvenliği açısından son derece önemli” dedi. Başkan Büyükakın toplumsal gelişimin sağlanması noktasında KO-MEK kurs merkezlerinin çok önemli işlevler üstlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:





“TOPLUM SİZİNLE GÜÇLENECEK”





“KO-MEK bir halk üniversitesi. Burada kadınlarımız çok güzel başarı hikayeleri yazıyor. Anne Şehir Merkezleri’nde ve Kocaeli'de Komşunuz Var projesinde inanılmaz başarı hikayeleri var. Bizler de bu hikayeleri gururla dinliyoruz. Ve sayılarının artması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kadınların hayata rengini yansıttığı bu kurslar, toplumumuzu zenginleştiriyor. Bu nedenle, bu programların sayısını artıracağız.” Büyükakın, konuşmasının sonunda sergide emeği geçen tüm kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

DİKKAT ÇEKEN HİKAYELER





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, KO-MEK’in toplumsal katkısına vurgu yaptı. Kaymakam Yaşar Dönmez de konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. El emeği göz nuru eserlerin sergilendiği programda, kursiyerlerin başarı hikâyeleri de dikkat çekti. Kursiyerler adına konuşan giyim branşı kursiyeri Hümeyra Demircan, KO-MEK ile tanıştıktan sonra hayatında önemli bir değişim yaşadığını ifade etti, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

BÜYÜKAKIN ESERLERİ İNCELEDİ





Konuşmaların ardından KO-MEK bohçası, yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere takdim edildi. Protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Büyükakın kursiyerlerden bilgi alarak eserleri inceledi.





