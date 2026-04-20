ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM’de otomobil yön levhasına saplandı: 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına saplandığı kazada sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araç nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre aksadı.

TEM'de otomobil yön levhasına saplandı: 1 kişi yaralandı

20 Nisan 2026 Pazartesi 11:43

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADC 689 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına saplandı. Saplanmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar...
“Okula mermi isabet etti“ iddiasına açıklama “Okula mermi isabet etti“ iddiasına açıklama
Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler isabet etti, 1 tutuklama Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler...
TMO silolarındaki patlama davasında kritik karar: Bilirkişi raporu yeniden hazırlanacak TMO silolarındaki patlama davasında kritik karar:...
Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen...
Silahlı saldırı olaylarının ardından Kocaeli'de polisten güvenlik mesaisi Silahlı saldırı olaylarının ardından Kocaeli'de...
Yukarı Çık

Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle hastalar ve...

Haberi Oku