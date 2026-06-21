Kayalıklardan Karadeniz'in serin sularına atladılar

"Akıntı uyarılarını dikkate alıyoruz"

Tatil için bölgeye gelen Atilla Kökler, kayalıklardan atlamanın oldukça eğlenceli ve heyecan verici olduğunu belirtti. Kurallara ve uyarılara dikkat ettiklerini vurgulayan Kökler, "Her sene geliyoruz. Ekiplerin ve jandarmanın yönlendirmelerine göre hareket ediyoruz. Ters akıntı olduğu zaman büyük kayalıklardan atlamıyoruz. Daha çok suya yakın, alçak yerlerden atlıyoruz. Güzel ve eğlenceli oluyor. Uyarı yapıldığında zaten sudan çıkıyoruz, öyle olması gerekiyor. Onun dışında eğleniyoruz, serinliyoruz, gidiyoruz. Su sanki biraz soğuk gibi geldi, şu an biraz daha erken. Heyecanlı oluyor, adrenalini seviyoruz. Güzel oluyor, eğleniyoruz" dedi.

"Atlayışımı bitirdim, şimdi plajda biraz dinlenme vakti"

Sakarya'dan gelen Faruk Güler ise suyun henüz tam olarak ısınmadığını ifade ederek, atlayış yapacak olanlara tavsiyelerde bulundu. Güler, "Atlayış yaptım. Buradaki atlayışımı bitirdim, şimdi plajda biraz dinlenme vakti. En yüksekten daha önce hiç atlamadım. Atlamak istiyorum ama nasip olursa bir gün inşallah. Buradan atlayınca bizim için yeterli oluyor, yeterli seviyede adrenalin sağlıyor. Buraya gelenler ve gelecek olanlar için söyleyeyim; gelirken deniz ayakkabısı giymelerini tavsiye ediyoruz. Ayakları kesilmesin. Burada bazen bazı yerlerde deniz kestaneleri oluyor, onlar batabiliyor. Bir de kayalıklara dikkat etsinler, sağını solunu kesmesinler" ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Kerpe Mahallesi'nde bulunan ve beyaz kayalıkları, yeşil doğası ve turkuaz renkli deniziyle dikkati çeken Kartal Kayalıkları, yaz sezonunun açılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Klasik plaj deneyiminin dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki kayalıkların üzerine çıkarak kendilerini Karadeniz'in serin sularına bırakıyor. Peş peşe yapılan ve heyecanlı anlara sahne olan atlayışlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Bölgedeki hareketlilik ve doğal güzellikler dron ile havadan görüntülendi.