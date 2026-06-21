KOCAELİ KONULU YEDEP PROJESİ TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve kent konseyi işbirliği ile Kocaeli konulu YEDEP projesi öğrencilere tanıtıldı





Proje kapsamında Kocaeliyi konu olanan evliya çelebi belgesel filmi festivali yarışması ile ilgili Dilovası milli eğitim Müdürü Vedat Çetin Kocaeliyi tanıtmaya yönelik bu tür projelerin önemli olduğunu açıkladı. Proje kapsamında Kocaeliyi konu olanan evliya çelebi belgesel filmi festivali yarışması ile ilgili Dilovası milli eğitim Müdürü Vedat Çetin Kocaeliyi tanıtmaya yönelik bu tür projelerin önemli olduğunu açıkladı.

Gençlerle Buluşan Belgesel yönetmeni İKTAV ve Avrasya gazeteciler derneği başkanı İsmail Kahraman’dan Kocaeli Evliya Çelebi Belgesel Film Festivali ve Kocaeli arşiv araştırmaları merkezi

hakkında bilgi veren Kahraman başarı ve mutluğunun yolunun gençlerin yaladıkları yeri tanıma ve sevmekten geçtiğini anlatarak gençlerin sorularını çevaplandırdı.

Tarih, kültür ve belgesel sinemacılığının önemi gençlerle buluştu.

Kocaeli’de kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılması amacıyla YEDEP projesi kapsamında düzenlenen çalışmalar öğrenciler ve gençlerden büyük ilgi gördü gazeteci, araştırmacı yazar ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, Kocaeli kent konseyi YEDEP projesi kapsamında Dilovası İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle lise öğrencileriyle bir araya geldi.



Toplantıda eğitimci ve Senaryo yazarı Eylül Demirtaş gençlere belgesel ve kısa film çekimleri ve senaryo yazılımı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini anlattı.





Kahraman, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Dilovası eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilen programlarda, Kocaeli Evliya Çelebi Belgesel Film Festivali hakkında bilgi vererek öğrencilerle belgesel sinemanın, tarih araştırmalarının ve kültürel mirasın önemi üzerine sohbet etti. Kahraman, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Dilovası eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilen programlarda, Kocaeli Evliya Çelebi Belgesel Film Festivali hakkında bilgi vererek öğrencilerle belgesel sinemanın, tarih araştırmalarının ve kültürel mirasın önemi üzerine sohbet etti.

Söyleşi programları kapsamında Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ENKA Özel Lisesi öğrencileriyle buluşan İsmail Kahraman, gençlere yaşadıkları coğrafyanın tarihini araştırmaları ve bunu görsel anlatımlarla gelecek nesillere aktarmaları çağrısında bulundu. (

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“Belgesel, geçmiş ile gelecek arasında kurulan köprüdür”

Programlarda konuşan İsmail Kahraman, belgeselciliğin sadece görüntü kaydetmek olmadığını; tarih, kültür, insan hikâyeleri ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarma görevi taşıdığını ifade etti.

Evliya Çelebi’nin yüzyıllar önce Anadolu’yu gezerek kaleme aldığı seyahat notlarının bugün önemli bir tarih kaynağı olduğunu belirten Kahraman, öğrencilerin de kendi şehirlerinin ve bölgelerinin hikâyelerini araştırmaları gerektiğini anlattı.

Kahraman, Kocaeli’nin sanayi kimliğinin yanında köklü tarihi, vakıf eserleri, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle önemli bir medeniyet merkezi olduğunu vurguladı.

Öğrencilere belgesel yapımı ve araştırmacılık anlatıldı

Söyleşilerde öğrencilere belgesel hazırlama süreçleri, saha araştırması, arşiv çalışmaları, röportaj teknikleri ve tarihi mekânların sinema diliyle anlatılması konularında bilgiler aktarıldı.

Daha önce Dilovası’nda gerçekleştirilen kısa film ve belgesel çalışmaları kapsamında da İsmail Kahraman’ın öğrencilerle tarih ve kültür mirası üzerine buluşmalar gerçekleştirdiği, gençlerin yaşadıkları çevreyi tanımalarına yönelik projelere destek verdiği belirtildi. (





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“Gençler kendi şehrinin hikâyesini anlatmalı”

Kocaeli Evliya Çelebi Belgesel Film Festivali’nin temel amaçlarından birinin gençleri araştırmaya, üretmeye ve kültürel değerlere sahip çıkmaya teşvik etmek olduğu ifade edildi.

Programlarda öğrenciler, Kocaeli’nin tarihi geçmişi, Evliya Çelebi’nin Anadolu yolculukları ve belgesel sinemanın toplumsal hafızadaki yeri hakkında merak ettikleri soruları İsmail Kahraman’a yöneltti.

Kültür ve eğitim iş birliğinin örneği

Dilovası’nda gerçekleştirilen bu buluşmalar, eğitim kurumları ile kültür insanları arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden biri oldu. Öğrenciler, tarih ve kültür alanında yapılan çalışmalarla sadece geçmişi öğrenmekle kalmayıp kendi yaşadıkları çevrenin değerlerini belgeleyerek geleceğe taşımanın önemini de öğrendi.