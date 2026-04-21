Kitapların izinde Kocaeli’yi adım adım keşfettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar” projesinin ilk buluşması gençleri sadece okumaya değil, okuduklarını yaşamaya da davet etti. Proje kapsamında lise ve üniversite öğrencileri, edebiyat ile şehrin kültürel dokusunu bir araya getiren özel bir deneyim yaşadı.

SAYFALARDAN ŞEHRE UZANAN YOLCULUK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar” programı kapsamında gençler, kentin tarihi mekânlarını ziyaret ettikten sonra yazar Sibel Eraslan ile bir araya geldi. Öğrencilerin günler öncesinden okuyarak hazırlandığı ve Eraslan’ın kaleme aldığı “4 Defter-Rumeli Rüzgârı” adlı eser etkinliğin odağında yer aldı. Göç, aidiyet ve tarih temalarını işleyen eser, gençlere hem duygusal hem de kültürel bir yolculuk sundu.





TARİHİ MEKÂNLARDA TEMATİK GEZİ





Kitabı önceden okuyan 60 kişilik öğrenci grubu, 17 Nisan’da eserin izini sürmek üzere sahaya çıktı. Sabah saatlerinde Orhan Camii’nde başlayan gezi, Selim Sırrı Paşa Konağı ve Saat Kulesi duraklarıyla devam etti. Katılımcılar, Kocaeli’nin simge yapıları arasında ilerlerken kitabın atmosferini birebir deneyimleme fırsatı buldu.









ŞEHRİN HAFIZASIYLA TANIŞTILAR





Gezi boyunca öğrenciler, sadece fiziksel mekânları değil, aynı zamanda bu mekânların taşıdığı tarihsel ve kültürel anlamları da keşfetti. Proje, gençlerin şehirle kurduğu bağı güçlendirirken, mekân bilincini de derinleştirdi. Etkinliğe lise ve üniversitelerden öğrenciler ve öğretmenler katılırken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gözlemlendi.





FİNALDE YAZARLA BİREBİR BULUŞMA





Programın finali ise İzmit Millet Bahçesi’nde bulunan Alev Alatlı Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Düzenlenen söyleşide Sibel Eraslan, öğrencilerle bir araya gelerek kitabın yazım sürecini, karakterlerini ve ilham kaynaklarını anlattı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Eraslan, okurlarıyla interaktif bir sohbet gerçekleştirdi.





OKUMA KÜLTÜRÜNE YENİ BİR SOLUK





“Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar” projesi, hem gençlere okuma sevgisini kazandırıyor hem de boyutlu bir öğrenme fırsatı sunuyor. “En çok okuyan mı bilir yoksa gezen mi?” felsefesini her iki yönden de destekleyen bu projeyle gençler okuduklarını tasdikleyebilecekleri bir deneyim yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerle gençlerin hem edebiyata hem de yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını hedefliyor.



“BİR KİTAP, BİR ŞEHİR, BİR YAZAR”





“Bir Kitap, Bir Şehir, Bir Yazar” çalışması; lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin okuma kültürünü derinleştirmek, edebiyat ile şehir dokusunu buluşturmak ve gençlerin mekân bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Her ay belirlenen bir eser etrafında şekillenen programda, kitaplarda geçen ya da şehri simgeleyen mekânlara tematik geziler düzenlenirken, okur-yazar buluşmalarıyla da bu deneyim pekiştiriliyor. Projenin ikinci durağında ise 13 Mayıs’ta Ahmet Murat’ın “Taşı Taşırmak” adlı eseri ele alınacak ve katılımcılar yine kitapların izinde şehri keşfetmeye devam edecek.





