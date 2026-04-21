Gebze Lokomotif Çocuk Köyü hizmete giriyor

Çocukların güvenli ve eğitici ortamda eğlenerek vakit geçirdiği “Lokomotif Çocuk Köyü” projesi, Kocaeli’nin dört bir tarafına yayılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi’nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.

23 NİSAN’DA EĞİTİM BAŞLIYOR







Çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu “Lokomotif Çocuk Köyü” projesi büyüyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köylerinin sayısı artırılıyor. Bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü’nde çalışmalar tamamlandı. Modern ve güvenli yapısıyla dikkat çeken alanda çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği 10 ayrı vagon bulunuyor.





10 VAGONDA EĞİTİM





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kapılarını açacak olan Gebze Lokomotif Çocuk Köyü içerisinde çocuklar; mimarlar, müzisyenler, okurlar, çevreciler, tamirciler, şefler, sağlıkçılar, kaşifler, gönüllüler ve sanatçılar vagonunda eğitim görecek. Alanda ayrıca çocuklar için tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik yatırımlarıyla “çocuk dostu şehir” vizyonunu güçlendiriyor.