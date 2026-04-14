Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta yapılacak

5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu
Komplekste, spor salonunun yanında ayrı bir bina olarak 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu da inşa edilecek. İlçeye kazandırılacak ikinci kapalı yüzme havuzu ile yüzme sporuna ilgi duyan gençler, 25 metre uzunlukta yarı olimpik modern bir havuzda spor yapma imkânına kavuşmuş olacak. Kompleksin konumu da ulaşım ve kullanım açısından çok avantajlı bir noktada yer alıyor. Spor kompleksi, Düzağaç Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nun hemen karşısında inşa edilecek. Geniş otopark alanı sayesinde, bölgedeki spor etkinliklerinde yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.
''Burada geleceğin sporcuları yetişecek"
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, göreve geldikleri günden bu yana "Spor Kenti Gölcük" hedefi doğrultusunda önemli proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Sezer, ihale sürecinin başlamasıyla birlikte projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Gölcük, bu önemli spor tesisleriyle, sadece bugünün değil, geleceğin sporcularını yetiştirecek güçlü altyapıya kavuşma yolunda çok önemli adım atmış olacak" şeklinde konuştu.