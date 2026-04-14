Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta yapılacak

Gölcük Belediyesi, 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine çok amaçlı kapalı spor salonu ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu yapacak tesis için 7 Mayıs’ta ihaleye çıkıyor.

Gölcük Belediyesi, çok amaçlı kapalı spor salonu ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu projesi için 7 Mayıs’ta ihaleye çıkacak. Toplam 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan kompleks, 5 bin 400 metrekarelik kapalı kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan proje, aynı anda birden fazla spor branşına ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı. Projede; 2 basketbol ve voleybol sahası, toplam bin 140 metrekarelik kapalı antrenman alanları, çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek toplantı salonu ve açık otopark yer alacak.



5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu



Komplekste, spor salonunun yanında ayrı bir bina olarak 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu da inşa edilecek. İlçeye kazandırılacak ikinci kapalı yüzme havuzu ile yüzme sporuna ilgi duyan gençler, 25 metre uzunlukta yarı olimpik modern bir havuzda spor yapma imkânına kavuşmuş olacak. Kompleksin konumu da ulaşım ve kullanım açısından çok avantajlı bir noktada yer alıyor. Spor kompleksi, Düzağaç Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nun hemen karşısında inşa edilecek. Geniş otopark alanı sayesinde, bölgedeki spor etkinliklerinde yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.