SEVMEK TANIMAKLA BAŞLAR

Turizm Haftası’nda İKTAV Araştırma Merkezi ve Devri Âlem Belgesel Programı, Kocaeli’yi belgesel tadında tanıtma kampanyası başlattı.

16 Nisan 2026 Perşembe 10:33

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV), Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi olarak www.iktav.com üzerinden kültür hizmeti kapsamında belgesel tadında tanıtım kampanyası başlattı.



Ulusal ve bölgesel birçok TV kanalında Devri Âlem Belgesel Programı’nı hazırlayıp sunan gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yönetmenliğinde, İKTAV Araştırma Merkezi kültür hizmeti olarak hazırlanan iki bölümlük “Marka Şehir Kocaeli” belgesel ve rehber kitabı hazırlanarak internetten kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.ndt veDevri Âlem TV Belgesel Programı ekibi, İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek kendisine İKTAV Araştırma Merkezi kültür hizmeti kitap ve belgeselleri takdim etti.

Ziyarette, Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Çayırova Hünkar Çayırı ve Fatih’in gençlere rol model hayatının tanıtılması için valilik himayesinde kampanya başlatılması, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlenmesi talep edildi.

Turizm Haftası dolayısı ile İKTAV Araştırma Merkezi kültür hizmeti olarak Kocaeli’yi belgesel tadında tanıtma kampanyası kapsamında hazırladığımız belgesellerimizi sizlerle paylaşıyoruz.



MARKA ŞEHİR KOCAELİ'NİN KÜLTÜR DEĞERLERİ  

MARKA KENT KOCAELİ BELGESELİ 

KÜLTÜR TURİZMİNDE GEBZE BÖLGESİ

TARİH KÜLTÜR VE DOĞA TURİZMİNDE MARKA ŞEHİR KOCAELİ REHBER  KİTABI 

Haber ve fotoğraf:Emre Kahraman  

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK
Anzer Balı: Doğanın En Zor Üretilen Lüksü Anzer Balı: Doğanın En Zor Üretilen Lüksü
Darıca'da 1 milyon kitap okurlarını bekleyecek Darıca'da 1 milyon kitap okurlarını bekleyecek
Kartepe'de eskiyen çöp konteynerleri onarılarak yeniden kullanıma sunuluyor Kartepe'de eskiyen çöp konteynerleri onarılarak...
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine hayati destek Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine hayati destek
Gebze'de 8, Çayırova'da 2 mahallede 18 saatlik su kesintisi uyarısı Gebze'de 8, Çayırova'da 2 mahallede 18 saatlik su...
BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK
Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de her bebek için bir fidan dikme kampanyasını konuşuldu.

Haberi Oku