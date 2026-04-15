Kocaelispor, Göztepe hazırlıklarına başladı

Kocaelispor'un Ganalı futbolcusu Dan Agyei, Galatasaray deplasmanından alınan 1 puanı değerlendirerek, "Top girmiş olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama maalesef girmedi" dedi. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü saat 17.00'de sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hrvoje Smolcic ile Dan Agyei, hem son oynadıkları Galatasaray maçını hem de gelecek hafta Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

15 Nisan 2026 Çarşamba 16:41

Smolcic: "Her maça aynı hazırlanıyoruz" 

Takım olarak ayrım yapmadan tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyen Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic, "Galatasaray maçı için belki de biraz daha fazla heyecan oluyor olabilir. Önümüzdeki maç da Galatasaray maçı gibi 3 ya da 1 puan alınabilecek bir maç. Biz en iyi şekilde hazırlanıp evimizde 3 puan almak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.  
 
Smolcic'in sözleşme durumu 

Türkiye'de oynamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Smolcic, Kocaelispor taraftarına da destekleri için teşekkür etti. Kendi performansı ve takımdaki geleceğine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Kulübün kullanabileceği opsiyonu var. Frankfurt ile görüşmeler devam ediyor. Önümüzde daha 2 ay kadar süre var. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon genelinde kendi performansımla ilgili de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.  
 
Agyei:"Top girmiş olsaydı, o maçı büyük ihtimalle kazanırdık" 

Galatasaray karşısında 1-1’lik eşitliğin ardından yakaladığı ancak direkten dönen pozisyonla ilgili konuşan Dan Agyei," "Top girmiş olsaydı biz o maçı büyük ihtimalle kazanırdık ama maalesef girmedi. Daha sonrasında devam ettik, maalesef olmadı. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi çalışarak önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Kariyerime burada devam etmemek için bir sebep görmüyorum. Oynadığım futboldan da çok keyif alıyorum. Neden olmasın? Burada devam edebilirim. İyi de performans sergilediğimi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.   


banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
DMD hastası Eray'ın Kocaelispor antrenmanı heyecanı DMD hastası Eray'ın Kocaelispor antrenmanı heyecanı
Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta yapılacak Gölcük’te dev spor kompleksi için ihale 7 Mayıs’ta...
Kağıtspor’dan ulusal ve uluslararası arenada madalya yağmuru Kağıtspor’dan ulusal ve uluslararası arenada...
Körfez’in U-15 kızları sezona galibiyetle başladı Körfez’in U-15 kızları sezona galibiyetle başladı
Acısu Spor Kompleksi mayıs ayında hizmete girecek Acısu Spor Kompleksi mayıs ayında hizmete girecek
Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı
banner376

banner375

banner377

banner981

