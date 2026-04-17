"Okula mermi isabet etti" iddiasına açıklama

Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde bir kişi tutuklanırken, emniyet mermilerin okula isabet ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

17 Nisan 2026 Cuma 17:52

Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması ve mermilerin okula isabet ettiği iddiası ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu olay meskun mahalde ateş etmek suretiyle gerçekleşmiş olup, herhangi eğitim kurumu ile ilgisi bulunmadığı gibi herhangi bir eğitim kurumuna isabet de söz konusu değildir" denildi.  

Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı, haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan tahkikat yürütüldüğü, ayrıca genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildikleri belirtildi. Ayrıca şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtildi.   
