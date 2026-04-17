Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı, haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan tahkikat yürütüldüğü, ayrıca genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildikleri belirtildi. Ayrıca şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtildi.
"Okula mermi isabet etti" iddiasına açıklama
Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde bir kişi tutuklanırken, emniyet mermilerin okula isabet ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı, haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan tahkikat yürütüldüğü, ayrıca genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildikleri belirtildi. Ayrıca şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtildi.