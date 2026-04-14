SPOR:
Körfez’in U-15 kızları sezona galibiyetle başladı

Kocaeli U-15 Kadın Futbol Ligi’nde sezona deplasmanda başlayan Körfez Gençlerbirliği, Gebze Kadın FK’yı 2-1 mağlup etti.

14 Nisan 2026 Salı 10:01

Gebze Pelitli Stadı’nda oynanan Kocaeli U-15 Kadın Futbol Ligi’nin ilk karşılaşmasında, Gebze Kadın FK ile karşılaşan Körfez Gençlerbirliği SK U-15 Kız Futbol Takımı sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başladı. Körfez ekibinin gollerini 17 ve 65. dakikalarda Zümra Gencer kaydetti. Bu sonuçla lige moralli bir başlangıç yapan ekip, hedefini de ortaya koydu. Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, "U-15 Kız Futbol Takımı olarak grubumuzda iddialıyız. Grubumuz güçlü ekiplerden oluşuyor. İlk maçımızı deplasmanda oynamamıza rağmen galibiyeti almasını bildik. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya rakip daha baskılı başladı ve skoru 1-1’e getirdi. Golden sonra toparlanan takımımız dengeyi kurdu. Maçın bitimine 5 dakika kala, 65. dakikada Zümra ile ikinci golü bulduk. Güçlü iki takımın mücadelesi oldukça güzel geçti. Deplasmandan 3 puanla dönen kızlarımızı ve ekibimizi kutluyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" ifadelerine yer verildi. 

U-15 Kızlar 2.Grubunda; Körfez Gençlerbirliği’nin yanı sıra Genç Kalespor, Yavuzspor,Kocaeli Bayan Futbol Futbol Kulübü, Gebze Kadın Spor Kulübü ve Darıca Birlikspor yer alıyor. 
banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

