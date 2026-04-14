23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye Taşınıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (OSB) koordinasyonunda düzenlenen geleneksel Masa Tenisi Turnuvası bu yıl da büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanıyor.

Güzeller Eğitim Spor Kulübü (GESK) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan organizasyon, her yaştan sporcuyu bir araya getirerek bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle harmanlayacak. 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, hız, refleks ve yüksek mücadele ruhunu ön plana çıkaracak.





GENİŞ KATILIMLI KATEGORİ YELPAZESİ





Turnuva, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Belirlenen kategoriler ise şu şekilde: Küçükler: 2014-2015 doğumlu ortaokul öğrencileri. Yıldızlar: 01.09.2011 – 2013 arası doğumlu ortaokul öğrencileri. Gençler B: 2010-2011 doğumlu lise öğrencileri. Gençler A: 2007-2009 arası doğumlu lise öğrencileri. Yetişkinler: 18 yaş ve üzeri tüm sporcular.





ÜCRETSİZ KATILIM



