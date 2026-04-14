23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye Taşınıyor

Güzeller Eğitim Spor Kulübü (GESK) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan organizasyon, her yaştan sporcuyu bir araya getirerek bayram coşkusunu sporun birleştirici gücüyle harmanlayacak. 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, hız, refleks ve yüksek mücadele ruhunu ön plana çıkaracak.
GENİŞ KATILIMLI KATEGORİ YELPAZESİ
Turnuva, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Belirlenen kategoriler ise şu şekilde: Küçükler: 2014-2015 doğumlu ortaokul öğrencileri. Yıldızlar: 01.09.2011 – 2013 arası doğumlu ortaokul öğrencileri. Gençler B: 2010-2011 doğumlu lise öğrencileri. Gençler A: 2007-2009 arası doğumlu lise öğrencileri. Yetişkinler: 18 yaş ve üzeri tüm sporcular.
ÜCRETSİZ KATILIM
Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Spor Salonu’nda iki gün boyunca sürecek olan bu prestijli organizasyona katılım tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Fonex Cosmetics, KBS Table Tennis, Aker ve Semak gibi önemli markaların sponsorluğunda düzenlenen turnuvada, katılımcıların yerlerini ayırtmaları için kayıt olmaları gerekiyor.