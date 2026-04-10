Büyükşehir’den hayvancılığa damızlık koç desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği yüzde 50 hibeli “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında üreticilere koçlarını düzenlenen törenle teslim etti. 2024 yılında başlatılan proje, üç yıldır üreticilere destek sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar toplam 392 damızlık koç, kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.



ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa sağladığı destekler, bölgedeki üreticilerin hem verimliliğini artırıyor hem de maliyetleri düşürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü üretim çiftliğinde yetiştirilen Karacabey Merinos ırkı koçlar, Kullar’daki Distilasyon Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi töreninde hak sahibi olan üreticilere teslim edildi.



“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”





Dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Dr. Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin yaptığı konuşmada, “Burada dağıtımını yaptığımız damızlık koçların çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını sizlere iletmekten mutluluk duyuyorum. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Başkanımızın öncülüğünde kırsal kalkınmayı güçlendirmeye, hayvancılık ve tarıma olan desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“DESTEK İLAÇ GİBİ GELDİ”





Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin damızlık koç desteğinin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Uzun yıllardır yetiştiriciler damızlık koç temininde büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bunun için Bursa Karacabey ve Bandırma’ya gitmek zorundaydık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti çiftçilerimize ilaç gibi geldi. Önümüzdeki yıllarda da bu projelerin daha da güzelleştirilerek devam ettirilmesini istiyoruz” dedi. Üreticiler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.



KOÇLAR KURAYLA ÜRETİCİLERE ULAŞTI





Projeye başvuran Kocaeli İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticiler, kura yöntemiyle hak sahibi olarak belirlendi. Koçlarını teslim alan üreticiler, sağlanan desteklerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Proje kapsamında dağıtılan 392 damızlık koç ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 7 milyon 150 bin TL’lik bütçe kullanıldı. Söz konusu destek, üreticilerin damızlık koç ihtiyacını karşılamanın yanı sıra hayvancılıkta verimliliğin artırılmasına da katkı sağladı.



İKİZLEME ORANI VE VERİM ARTTI





Büyükşehir Belediyesi, projeyle mevcut koyun ve keçi sürülerinin et ve süt verimliliğinin artırılmasını hedefliyor. Kuzuların doğumlarında ikizlik oranı yüzde 75-80 olarak belirlenmiş ve yüksek verim üreticileri sevindirmişti. Buna göre erkek kuzu karkas ağırlıkları artacak, beslenme süreleri kısalacak ve üreticilerin yem maliyetleri yaklaşık yüzde 25 oranında düşecek.



VETERİNER HEKİM DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM





“Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından düzenli sürü takibi ve teknik destek veriliyor. Bu sayede üreticilerin işletmeleri daha verimli hale geliyor ve bölgedeki hayvancılık sektörü kaliteli ve verimli üretim yapabiliyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE HAYVANCILIĞA KATKI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler, yalnızca kısa vadeli bir katkı sunmakla kalmıyor; sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın güçlenmesine, üretimde verimliliğin artmasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine önemli katkılar sağlıyor.





