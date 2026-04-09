ASAYİŞ:
Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki SUV tipi aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri takla attı. 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Nisan 2026 Perşembe 09:42

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akse Mahallesi 421. Sokak üzerinde meydana geldi. Hilal A. idaresindeki 41 AYC 239 plakalı SUV ile Tuncay A. yönetimindeki 34 HDK 282 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Tuncay A. idaresindeki araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.   İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iki aracın çarpıştığı, savrulan SUV'un aydınlatma direğine vurduktan sonra takla attığı anlar yer aldı. 


