Vali Aktaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Programına Katıldı

Yürüyüş yolunda kortejle başlayan ve Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli Roman Saha Koordinatörü Ergin Akbulut, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Roman Kültür ve Sanat Yardımlaşma Derneği Başkanı Ertuğrul Sevinç, ilgili kurum yetkilileri, ilimizdeki Roman Dernekleri, dernek üyeleri ve Roman vatandaşlarımız katıldı.













Feride Köse ve Doğan Güneş Gülsever’in konserleri ile Aşkın Akdemirci ve ekibinin sergilediği dans gösterileri ile devam eden programa katılan Roman vatandaşlarımız, Vali İlhami Aktaş’a gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Cumhuriyet Bulvarı’ndan Kent Meydanı’na bando ve çiçekçi kızlar eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte Vali İlhami Aktaş, Roman vatandaşlarımız ile selamlaştı, bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sorarak 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutladı.