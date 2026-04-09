Vali Aktaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Programına Katıldı

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Valiliğimiz himayelerinde ve Sivil Dünya Kocaeli’nin destekleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

09 Nisan 2026 Perşembe 10:54

Yürüyüş yolunda kortejle başlayan ve Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli Roman Saha Koordinatörü Ergin Akbulut, Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Roman Kültür ve Sanat Yardımlaşma Derneği Başkanı Ertuğrul Sevinç, ilgili kurum yetkilileri, ilimizdeki Roman Dernekleri, dernek üyeleri ve Roman vatandaşlarımız katıldı.
Cumhuriyet Bulvarı’ndan Kent Meydanı’na bando ve çiçekçi kızlar eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte Vali İlhami Aktaş, Roman vatandaşlarımız ile selamlaştı, bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sorarak 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutladı.

Feride Köse ve Doğan Güneş Gülsever’in konserleri ile Aşkın Akdemirci ve ekibinin sergilediği dans gösterileri ile devam eden programa katılan Roman vatandaşlarımız, Vali İlhami Aktaş’a gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku